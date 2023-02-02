Miu Miu 23春夏形象潤娥也入鏡！跳脫拘束、俏皮混搭
時尚的功能是什麼？它在生活中扮演什麼角色？簡單的問題，每個人各自有不同念想與解答。Miu Miu推出2023春夏形象廣告，品牌創意總監Miuccia Prada嘗試以服裝樣式、模特兒的身影表情，無聲給出回應。
由Zoë Ghertner掌鏡的廣告邀請了Ever Anderson、Emma Corrin、Kendall Jenner、Quintessa Swindell與少女時代成員的潤娥一同入鏡。黑白雙色的內衣式小可愛加上了運動風格的彈簧卡楯，展現了強烈的個性與運動感；人字拖涼鞋進化成了混搭風襪靴，既包覆又外顯；西裝外套混搭上了具有大型裝飾口袋的開衩連身裙，並透過堆疊與層次，展示穿戴者的隨興與存在意志。
原來品牌創意總監Miuccia Prada嘗試透過時裝鼓勵人們：藉由不同獨立個體的個性：嚴肅或活潑、堅韌或柔軟、輕快或盛裝，突破服裝輪廓與心靈的束縛，展現而為人的獨特與自由，不受拘束。
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