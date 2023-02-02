Blue Version春夏系列曝光 adidas Originals再詮釋Stan Smith鞋

adidas Originals旗下最能詮釋「運動時尚」的Blue Version推出春夏系列，以70年代的迪斯可俱樂部為靈感，設計出一系列亮片運動外套、洋裝和短褲，並讓原創藍色回歸。同時還把經典的Stan Smith鞋賦予新面貌，改造成兩款不同風格鞋履，讓百搭設計語言得以延續。

為符合靈感來源的年代，adidas Originals特意找了復古氣息濃厚的酒店場景，當作Blue Version春夏系列形象廣告拍攝地。圖／adidas Originals提供

為了符合靈感來源的年代，adidas Originals特意找了復古氣息濃厚的酒店場景，當作Blue Version春夏系列形象廣告拍攝地，主要款式包含亮片運動外套、洋裝和短褲，以及源自adidas Santiago經典剪裁線條的亮片緊身連身褲，以及前衛機車外套、一多口袋皮革上衣、短裙與皮褲。此外，招牌的原創藍也在本季回歸，藉由搭配亮紅色、黑色和白色一同作為Blue Version系列主要配色。而值得關注的還有重新詮釋的Stan Smith鞋，adidas Originals藉由其經典輪廓，翻玩出充滿未來感的流線形的Millencon鞋款，腳後帶有撞色設計，且透過橡膠大底與鞋墊提供舒適腳感。而全新的Stan Smith Relasted 鞋款，則以壓印皮革鞋面搭配加厚鞋底，復古奶油色鞋面配上簡約的原創藍標誌，展現極簡精緻美學。

Onitsuka Tiger找來新世代的鮮肉男星宮世琉彌來演繹春夏服飾與鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供

日本時尚品牌Onitsuka Tiger則是找來新世代的鮮肉男星宮世琉彌來演繹春夏服飾與鞋款，這系列是主題為日本極簡主義，藉由嶄新形式與傳統的組合，以將不必要的部份去掉的減法美學，表現極致之美。不受限於既有框架，昇華運動要素，從高級現成服裝的角度重新詮釋，所以宮世琉彌身穿的亮黃色上衣與長褲，則是源自品牌代表色，針織材質營造出高級質感；招牌的運動褲利用寬鬆剪裁呈現，卻無損洗鍊特質。

男星宮世琉彌身穿的亮黃色上衣與長褲，源自Onitsuka Tiger代表色，透過針織材質營造出高級質感。圖／Onitsuka Tiger提供

adidas Originals Blue Version系列Stan Smith Millencon女鞋，4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Blue Version系列Stan Smith Relasted鞋，5,290元。圖／adidas Originals提供