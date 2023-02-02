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Blue Version春夏系列曝光 adidas Originals再詮釋Stan Smith鞋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
adidas Originals Blue Version推出春夏系列，以70年代的迪斯可俱樂部為靈感，設計出一系列亮片運動外套。圖／adidas Originals提供
adidas Originals Blue Version推出春夏系列，以70年代的迪斯可俱樂部為靈感，設計出一系列亮片運動外套。圖／adidas Originals提供

adidas Originals旗下最能詮釋「運動時尚」的Blue Version推出春夏系列，以70年代的迪斯可俱樂部為靈感，設計出一系列亮片運動外套、洋裝和短褲，並讓原創藍色回歸。同時還把經典的Stan Smith鞋賦予新面貌，改造成兩款不同風格鞋履，讓百搭設計語言得以延續。

為符合靈感來源的年代，adidas Originals特意找了復古氣息濃厚的酒店場景，當作Blue Version春夏系列形象廣告拍攝地。圖／adidas Originals提供
為符合靈感來源的年代，adidas Originals特意找了復古氣息濃厚的酒店場景，當作Blue Version春夏系列形象廣告拍攝地。圖／adidas Originals提供

為了符合靈感來源的年代，adidas Originals特意找了復古氣息濃厚的酒店場景，當作Blue Version春夏系列形象廣告拍攝地，主要款式包含亮片運動外套、洋裝和短褲，以及源自adidas Santiago經典剪裁線條的亮片緊身連身褲，以及前衛機車外套、一多口袋皮革上衣、短裙與皮褲。此外，招牌的原創藍也在本季回歸，藉由搭配亮紅色、黑色和白色一同作為Blue Version系列主要配色。而值得關注的還有重新詮釋的Stan Smith鞋，adidas Originals藉由其經典輪廓，翻玩出充滿未來感的流線形的Millencon鞋款，腳後帶有撞色設計，且透過橡膠大底與鞋墊提供舒適腳感。而全新的Stan Smith Relasted 鞋款，則以壓印皮革鞋面搭配加厚鞋底，復古奶油色鞋面配上簡約的原創藍標誌，展現極簡精緻美學。

Onitsuka Tiger找來新世代的鮮肉男星宮世琉彌來演繹春夏服飾與鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger找來新世代的鮮肉男星宮世琉彌來演繹春夏服飾與鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供

日本時尚品牌Onitsuka Tiger則是找來新世代的鮮肉男星宮世琉彌來演繹春夏服飾與鞋款，這系列是主題為日本極簡主義，藉由嶄新形式與傳統的組合，以將不必要的部份去掉的減法美學，表現極致之美。不受限於既有框架，昇華運動要素，從高級現成服裝的角度重新詮釋，所以宮世琉彌身穿的亮黃色上衣與長褲，則是源自品牌代表色，針織材質營造出高級質感；招牌的運動褲利用寬鬆剪裁呈現，卻無損洗鍊特質。

男星宮世琉彌身穿的亮黃色上衣與長褲，源自Onitsuka Tiger代表色，透過針織材質營造出高級質感。圖／Onitsuka Tiger提供
男星宮世琉彌身穿的亮黃色上衣與長褲，源自Onitsuka Tiger代表色，透過針織材質營造出高級質感。圖／Onitsuka Tiger提供

adidas Originals Blue Version系列Stan Smith Millencon女鞋，4,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals Blue Version系列Stan Smith Millencon女鞋，4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Blue Version系列Stan Smith Relasted鞋，5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals Blue Version系列Stan Smith Relasted鞋，5,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originlas Blue Version系列騎士夾克，7,200元。圖／adidas Originals提供
adidas Originlas Blue Version系列騎士夾克，7,200元。圖／adidas Originals提供

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