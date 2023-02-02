快訊

歹逗陣？日媒爆真子公主在美國沒朋友 「小室圭」成日僑圈禁忌話題

「懶散兔&啾先生的懶懶喫茶舖」人氣爆棚 正式攻佔台北南西商圈

聯合新聞網／ 有點市
「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」台北站於2/１正式開幕。 圖／有你共創提供
「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」台北站於2/１正式開幕。 圖／有你共創提供

北部的粉絲久等了！「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖 台北站」即日起至2月28日於台北誠品生活南西1樓戶外POP-UP區正式開幕，延續復古日式昭和茶舖主題，讓北部的兔粉們體驗懶懶逛街、輕鬆享受悠閒時光。

LINE人氣貼圖「懶散兔與唎先生」，日前與有你共創旗下商品店品「u.Point有點市」合作，推出「懶散兔&啾先生的懶懶喫茶舖」快閃店高雄站，佳評如潮，農曆新年連假期間吸引大批兔粉朝聖。延續高雄站氣勢，「懶散兔&啾先生的懶懶喫茶舖」正式移師台北誠品生活南西，開幕首日即人氣爆棚、排隊人潮不斷。

高雄站大受好評的「懶懶福引搖」同步移師，每抽都有獎，兔粉們可以試試手氣、有機會將大獎帶回家。為回饋台北站粉絲，特別推出多款可愛與實用兼具的全新商品，下廚最佳配件「懶懶喫茶舖限定-圍裙」、居家生活必備「懶懶喫茶舖限定-衛生紙套」，陪你一起度過療癒幸福的兔年時光。

「懶散兔&啾先生的懶懶喫茶舖」現場多達六十多項限定商品，也將同步於台北站販售，包含咖啡迷首選的咖啡手沖壺+Expresso杯，讓你懶懶生活也能飄咖啡香，還有方便攜帶電腦的筆電包、生活必備的環保保冷袋等多種熱銷品項，一次滿足粉絲收藏需求，現場還有多重限定活動，喜歡懶散兔與啾先生的粉絲千萬別錯過。

現場排隊人潮，人氣爆棚。 圖／有你共創提供
現場排隊人潮，人氣爆棚。 圖／有你共創提供

懶懶喫茶鋪限定圍裙，以及其他多達六十多項限定商品一次滿足粉絲收藏。 圖／有你共創提供
懶懶喫茶鋪限定圍裙，以及其他多達六十多項限定商品一次滿足粉絲收藏。 圖／有你共創提供

在北部兔粉們的引頸期盼下，「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶鋪限定一卡通」好評再加開， 限量300張熱烈販售中，錯過的兔粉請把握這次機會！讓可愛實用的懶懶喫茶鋪限定一卡通，陪兔粉們度過通勤時光。

限量300張限定一卡通，售完為止。 圖／有你共創提供
限量300張限定一卡通，售完為止。 圖／有你共創提供

錯過高雄好康的兔粉們也不用擔心，「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」台北站現正舉辦雙重優惠活動， 讓無法南下的北部兔粉們，也能體驗絕佳的精彩活動！

【兔年活動第一重、兔年福不福 福引搖獎活動】

日式復古的福引搖抽獎活動，台北站正式登場，一抽只要200元！多款超值限定大獎等你來試手氣！（※ 實際獎項依現場為主， 主辦單位保有最終解釋權。）

【兔年活動第二重、兔年大吉免費送】

活動期間於「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖 台北站」現場拍照打卡，將兔年好運分享給朋友，即可獲得懶懶喫茶舖限定小卡，只送不賣。

日式復古福引搖抽獎活動，多達十多個獎項等你來試試手氣。 圖／有你共創提供
日式復古福引搖抽獎活動，多達十多個獎項等你來試試手氣。 圖／有你共創提供

拍照打卡即可獲得懶懶喫茶鋪限定透卡，只送不賣。 圖／有你共創提供
拍照打卡即可獲得懶懶喫茶鋪限定透卡，只送不賣。 圖／有你共創提供

【活動資訊】

「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」台北站

活動期間：2023/2/1-2023/2/28

活動地點：台北誠品生活南西1F POP-UP區

活動時間：週一至週四及週日11:00-22:00，週五、週六及例假日11:00-22:30

入場資格：免費入場

活動粉絲專頁： https://www.facebook.com/uPoint.unni

兔年 粉絲 一卡通

延伸閱讀

歷經飯店燒錢、旗艦店遭解約收回風暴 吳旻潔：誠品生活已經不一樣了

限時3天！全家便利商店「大杯特濃美式咖啡、嵜本玉米濃湯」買1送1

咖啡加牛奶相輔相成 實驗：兩者混合增加細胞抗發炎特性

超激省2869元！ 「麥當勞優惠券」爽吃42天 一鍵下載咖啡買1送1、雞塊加1元多1件

相關新聞

女足傳奇加盟H&M Move、 大谷翔平成New Balance大使

效力美國國家女子聯盟的足球員Nadia Nadim成為了H&M Move運動系列的推廣大使，這也繼瑞典足球先生Zlatan Ibrahimović後，第二位加入品牌大使家族的足球明星。而New Balance則邀請了美國MLB大聯盟的超級巨星大谷翔平出任品牌大使，未來會以什麼樣的形象出現在廣告中，讓球迷相當期待！

50元買到8雞塊！麥當勞迎春「1代碼」鄉民推：比早餐店便宜

速食店麥當勞去（2022）年12月21日宣布漲價，部分套餐更是調漲10元，對此，麥當勞也於1日推出連續42天的超激省優惠券，包含多品項加1元多一件、買咖啡免費送、超爽大餐101元起、雙人共享209元起等優惠...

「懶散兔&啾先生的懶懶喫茶舖」人氣爆棚 正式攻佔台北南西商圈

北部的粉絲久等了！「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖 台北站」即日起至2月28日於台北誠品生活南西1樓戶外POP-UP區正式開幕，延續復古日式昭和茶舖主題，讓北部的兔粉們體驗懶懶逛街、輕鬆享受悠閒時光。

粉絲久等了！懶散兔&啾先生的懶懶喫茶舖進駐南西商圈

北部的粉絲久等了！「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖 台北站」即日起至2月28日於台北誠品生活南西1樓戶外POP-UP區正式開...

民眾爆料「壽司郎筷子有海帶渣」求償！反遭網友狂打臉

知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期在日本發生民眾舔醬油罐、舔茶杯的惡搞自拍影片，引起消費者惶恐，甚至造成公司市值暴跌168億...

跳脫拘束、俏皮混搭 Miu Miu 23春夏形象潤娥也入鏡

時尚的功能是什麼？它在生活中扮演什麼角色？簡單的問題，每個人各自有不同念想與解答。Miu Miu推出2023春夏形象廣告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。