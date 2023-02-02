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瞄準開學季！蝦皮購物攜手「6大筆電品牌」輪番下殺5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「新春開電週」2月2日至2月3日限時兩天3C家電最高現省8千元；另有6大筆電品牌最低5折優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春開電週」2月2日至2月3日限時兩天3C家電最高現省8千元；另有6大筆電品牌最低5折優惠。圖／蝦皮購物提供

過年連假結束緊接開工開學，蝦皮購物觀察去年春節過整體3C家電買氣成長3成，其中以桌機、筆電等開學必備3C用品銷售表現最為亮眼，滑鼠、鍵盤等電腦周邊與零組件銷量更成長近5成，可見民眾拿到年終獎金、紅包後，更願意選購高單價的3C家電商品。瞄準學生族群開學、上班族添購筆電設備需求，蝦皮購物即日起至2月22日攜手ASUS、Acer、MSI等6大筆電品牌應援接力，週週送出品牌好康與最低5折獨家優惠。

根據蝦皮購物觀察，消費者挑選筆電時以「效能」、「方便攜帶」、「售後服務」三大因素為主要考量，價格區間以25,000至30,000元的筆電最受學生族群歡迎。蝦皮購物攜手ASUS、Acer、MSI、HP、Microsoft、LG等6大筆電品牌推出「蝦皮筆電應援團」活動，除了超強破盤價外，更週週推出獨家好康，每週五豪灑電競筆電5折券，2月2日、2月3日限時兩天加碼消費滿1,688元抽16,888蝦幣紅包。熱銷總排名第一的ASUS X515EP 15.6吋窄邊獨顯筆電原價28,900元、優惠價19,999元；Acer宏碁Swift 5輕薄筆電、Apple Macbook Air 13吋位居第二、三名，特惠價分別為26,900元、28,550元；msi Sword 15 15吋電競筆電12代擁有全新一帶散熱技術，榮獲電競筆電熱銷款排名首位； Microsoft Surface Pro 9 觸控筆電擁有平板、筆電二合一功能，優惠價42,888元。

蝦皮購物另推出「新春開電週」，2月2日至2月3日限時兩天攜手站上百大品牌聯合下殺，獻上最強3C家電優惠，搭配政府家電汰舊換新補助，最高可領5,000元，此外天天領券還能再享88折起，最高可省8,000元，消費滿額登記再抽HEALTHPIT全折疊智跑機、TOSHIBA洗衣機等萬元豪禮。

2月2日至2月3日蝦皮購物「新春開電週」攜手Dyson、Roborock、LG、羅技、德國百靈等品牌。2月2日主打LG樂金AeroTower風革機，兼具風扇和空氣清淨器功能，現省6,000元，優惠價24,900元；FUJIFILM instax mini Link2相印機優惠價3,790元。2月3日六合一清潔座的Roborock S7 MaxV Ultra 掃地機器人現省超過20,000元，券後優惠價36,888元；伊萊克斯23L獨立式燒烤微波爐優惠價4,990元；德國百靈Oral-B iO7微震科技電動牙刷折後優惠價7,990元。

「新春開電週」活動期間內於蝦皮商城下單指定類別消費滿5,000元，就有機會抽總價值超過6萬元的HEALTHPIT全折疊智跑機、TOSHIBA 12KG智能變頻滾筒洗衣機豪禮；此外，蝦皮購物更攜手外送平台foodpanda大方送開工紅包，活動期間至指定店家不限金額下單並登記，就送限量消費滿300元折50元美食購物金，限量2,000名送完為止。

蝦皮購物「新春開電週」，「Microsoft Surface Pro 9觸控筆電」限時優惠價42,888元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春開電週」，「Microsoft Surface Pro 9觸控筆電」限時優惠價42,888元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春開電週」，2月2日「Dyson V12 SV35 Detect Slim Total Clean輕量智能無線吸塵器」優惠價19,900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春開電週」，2月2日「Dyson V12 SV35 Detect Slim Total Clean輕量智能無線吸塵器」優惠價19,900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春開電週」，2月3日「Roborock S7 MaxV Ultra掃地機器人」優惠價36,888元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春開電週」，2月3日「Roborock S7 MaxV Ultra掃地機器人」優惠價36,888元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春開電週」，「ASUS Laptop X515EP 15.6吋文書獨顯筆電」限時優惠價19,999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春開電週」，「ASUS Laptop X515EP 15.6吋文書獨顯筆電」限時優惠價19,999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春開電週」，2月2日「任天堂Switch薩爾達傳說王國之淚」優惠價1,630元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春開電週」，2月2日「任天堂Switch薩爾達傳說王國之淚」優惠價1,630元。圖／蝦皮購物提供

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