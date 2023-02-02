瞄準開學季！蝦皮購物攜手「6大筆電品牌」輪番下殺5折起

過年連假結束緊接開工開學，蝦皮購物觀察去年春節過整體3C家電買氣成長3成，其中以桌機、筆電等開學必備3C用品銷售表現最為亮眼，滑鼠、鍵盤等電腦周邊與零組件銷量更成長近5成，可見民眾拿到年終獎金、紅包後，更願意選購高單價的3C家電商品。瞄準學生族群開學、上班族添購筆電設備需求，蝦皮購物即日起至2月22日攜手ASUS、Acer、MSI等6大筆電品牌應援接力，週週送出品牌好康與最低5折獨家優惠。

根據蝦皮購物觀察，消費者挑選筆電時以「效能」、「方便攜帶」、「售後服務」三大因素為主要考量，價格區間以25,000至30,000元的筆電最受學生族群歡迎。蝦皮購物攜手ASUS、Acer、MSI、HP、Microsoft、LG等6大筆電品牌推出「蝦皮筆電應援團」活動，除了超強破盤價外，更週週推出獨家好康，每週五豪灑電競筆電5折券，2月2日、2月3日限時兩天加碼消費滿1,688元抽16,888蝦幣紅包。熱銷總排名第一的ASUS X515EP 15.6吋窄邊獨顯筆電原價28,900元、優惠價19,999元；Acer宏碁Swift 5輕薄筆電、Apple Macbook Air 13吋位居第二、三名，特惠價分別為26,900元、28,550元；msi Sword 15 15吋電競筆電12代擁有全新一帶散熱技術，榮獲電競筆電熱銷款排名首位； Microsoft Surface Pro 9 觸控筆電擁有平板、筆電二合一功能，優惠價42,888元。

蝦皮購物另推出「新春開電週」，2月2日至2月3日限時兩天攜手站上百大品牌聯合下殺，獻上最強3C家電優惠，搭配政府家電汰舊換新補助，最高可領5,000元，此外天天領券還能再享88折起，最高可省8,000元，消費滿額登記再抽HEALTHPIT全折疊智跑機、TOSHIBA洗衣機等萬元豪禮。

2月2日至2月3日蝦皮購物「新春開電週」攜手Dyson、Roborock、LG、羅技、德國百靈等品牌。2月2日主打LG樂金AeroTower風革機，兼具風扇和空氣清淨器功能，現省6,000元，優惠價24,900元；FUJIFILM instax mini Link2相印機優惠價3,790元。2月3日六合一清潔座的Roborock S7 MaxV Ultra 掃地機器人現省超過20,000元，券後優惠價36,888元；伊萊克斯23L獨立式燒烤微波爐優惠價4,990元；德國百靈Oral-B iO7微震科技電動牙刷折後優惠價7,990元。