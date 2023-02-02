Bell & Ross愛骷髏、L'Epee 1839手榴彈 搖滾風炸裂

生活中總需要一點刺激、一點靈感。鐘表品牌Bell & Ross與L'Epee 1839不約而同推出兩款奇特造型表款或座鐘，前者以鏤空的骷髏為造型、後者則宛如一款手榴彈，以搖滾能量，帶來生活與日常中的奇特閃耀時光。

柏萊士（Bell & Ross）最早於2009年推出首款BR 01 Skull腕表，並在2019年推出CyberSkull腕表，以上鍊時嘴巴會開闔的「大笑骷髏」，帶來珍視時光的創意之作。2023年品牌再度帶來一款全新青銅材質的CyberSkullBrozne表款，透過鏤空的BR-Cal.210手上鍊機芯，展現時間與生命空無一物的本質。也由於骷髏是時常運用在搖滾樂中的常見元素，45毫米的拋光鋁青銅（CuAI7Si2），更像一款配戴在手上、搖滾風格滿點的超酷裝飾，全球限量500只，訂價則為37萬6,000元。