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Bell & Ross愛骷髏、L'Epee 1839手榴彈 搖滾風炸裂

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
僅以兩根「骨頭」造型的四角連結表殼與機芯的造型，展現出鏤空、虛無的極致。圖／Bell & Ross提供
僅以兩根「骨頭」造型的四角連結表殼與機芯的造型，展現出鏤空、虛無的極致。圖／Bell & Ross提供

生活中總需要一點刺激、一點靈感。鐘表品牌Bell & Ross與L'Epee 1839不約而同推出兩款奇特造型表款或座鐘，前者以鏤空的骷髏為造型、後者則宛如一款手榴彈，以搖滾能量，帶來生活與日常中的奇特閃耀時光。

柏萊士（Bell & Ross）最早於2009年推出首款BR 01 Skull腕表，並在2019年推出CyberSkull腕表，以上鍊時嘴巴會開闔的「大笑骷髏」，帶來珍視時光的創意之作。2023年品牌再度帶來一款全新青銅材質的CyberSkullBrozne表款，透過鏤空的BR-Cal.210手上鍊機芯，展現時間與生命空無一物的本質。也由於骷髏是時常運用在搖滾樂中的常見元素，45毫米的拋光鋁青銅（CuAI7Si2），更像一款配戴在手上、搖滾風格滿點的超酷裝飾，全球限量500只，訂價則為37萬6,000元。

而獨立機械座鐘品牌L'Epee 1839則獻上了一只「火藥味十足」的手榴彈造型Grenade座鐘。座鐘將原本傳統的機芯改造為立體造型，並以開放形式完全展露所有的齒輪、零件；想看時間？時鐘與分鐘顯示則在「手榴彈」的最上層，以兩個旋轉的數字轉盤搭配固定式時標顯示。擬真度十足的造型並搭配了插銷、手把，除了是座鐘，更將成為家中的超酷裝飾藝術，全數共有灰色、烏鴉黑、森林綠、紫雨...合計8種顏色，價格店洽。

L'Epee 1839的手榴彈造型Grenade座鐘，全數並有灰色、烏鴉黑、森林綠、紫雨...合計8種顏色，價格店洽。圖／L'Epee 1839提供（合成圖）
L'Epee 1839的手榴彈造型Grenade座鐘，全數並有灰色、烏鴉黑、森林綠、紫雨...合計8種顏色，價格店洽。圖／L'Epee 1839提供（合成圖）
生活中總有無時無刻正倒數的未爆彈，如何跟危機相處？或許就是這款Grenade座鐘帶來的奇思妙想。圖／L'Epee 1839提供
生活中總有無時無刻正倒數的未爆彈，如何跟危機相處？或許就是這款Grenade座鐘帶來的奇思妙想。圖／L'Epee 1839提供
鏤空的BR-Cal.210手上鍊機芯在手動為機芯上鍊時，將一開一闔，宛如一個微笑的骷髏，也展現時間與生命空無一物的本質。圖／Bell & Ross提供
鏤空的BR-Cal.210手上鍊機芯在手動為機芯上鍊時，將一開一闔，宛如一個微笑的骷髏，也展現時間與生命空無一物的本質。圖／Bell & Ross提供
由於骷髏是時常運用在搖滾樂中的常見元素，45毫米的拋光鋁青銅（CuAI7Si2），更像一款配戴在手上、搖滾風格滿點的超酷裝飾。圖／Bell & Ross提供
由於骷髏是時常運用在搖滾樂中的常見元素，45毫米的拋光鋁青銅（CuAI7Si2），更像一款配戴在手上、搖滾風格滿點的超酷裝飾。圖／Bell & Ross提供

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