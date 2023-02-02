慶元宵！愛買量販湯圓6.5折起 家樂福會員點數10倍送
2月5日元宵節吃湯圓，愛買量販即日起至2月14日推出30款湯圓限時優惠，最低6.5折起，包括桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓特價49元，鮮芋仙招牌燒仙草小雙圓特價79元，桂冠芝麻、花生、鮮肉、小湯圓系列任選2包特價82元。甜湯圓必備的酒釀、甜八寶、花生仁湯，以及煮鹹湯圓的要角古早味香蔥油、老薑、蝦米、茼蒿、乾香菇，超貼心全部限時特價中。
新的一年來點不一樣的，愛買量販也於官網不藏私公開翻轉傳統湯圓的創意食譜新吃法，有又香又酥脆的「幸福油水煎湯圓」、午後甜點「水果冰淇淋湯圓蜜糖吐司」，和富含雅緻茶香的「桂花烏龍蜜茶湯圓」，元宵節前加入愛買愛好康Facebook社團，分享社團內指定貼文與指定小任務，還有機會抽中愛仕達ASD不沾平底鍋。
另外，家樂福賣場也提供超過20款以上湯圓商品，並推出3重湯圓優惠，讓民眾吃甜甜也能抗漲，2月3～5日家樂福全系列冷凍湯圓皆享有會員點數10倍送；熱門限量話題新品「嗨！吃湯圓囉！」花生湯圓＋芝麻湯圓組合，原價155元，即日起至2月5日在指定分店限時特惠價69元。另外，台南老字號名店「杜桑灶咖」古早味鹹湯圓，採用台灣本土溫體豬肉，以純糯米手工製作的Ｑ彈湯圓皮，內陷搭配香菇鮮肉，整包約240克/售價105元，喜愛傳統鹹口味的民眾不可錯過。全台量販賣場於2/4、2/10下午3～4時另推出燈籠彩繪元宵趣活動，可洽各店服務人員報名。
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