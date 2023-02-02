邁入30歲！昆凌坦然接受 調整心態才能讓肌膚更美

邁入新的一年，即將30歲的昆凌更懂得自己要什麼，她日前接受訪問，就提到今年目標是「做自己喜歡的事，學習新的事物，如同香奈兒山茶花般，為自己注入新的活力」，而熱愛保養的她，也坦言自己現在最注意臉上的細紋，因此會更加強保濕，但面對30歲，昆凌也說，「最重要是將心態維持好，對肌膚才會有正向幫助」。

新年目標：用流利法文點餐

身為人母、人妻又擁有自己的事業，昆凌更顯得以智慧面對生活，她更清晰自己的目標，笑說今年有立定小目標：學好法文、多試鏡拍好劇、高爾夫球打得更好，其中也坦言學法文最為困難，但她依然認真學習，也是希望之後與香奈兒品牌高層對話時，可以了解更多細節精髓，目標是希望能在法國用流利法文點餐。

年齡漸增，但歲月在昆凌臉上看不到痕跡，還能更散發出迷人自信，她分享給大家的保養建議，「勤、持久、全面」，認為保養不能忽略任何一個細節與步驟，身體也不能忽略，且得要持續地維持才能看出成果。而昆凌心中的美麗女神代表，則為艾瑪華森，因為她從小就知道自己的目標，也為女性發聲，展現出自信與美麗的一面，讓昆凌也喜愛。

保養小秘訣：少量堆疊、注重保濕

近期天氣忽冷忽熱，昆凌也更重視保養上的小細節，如最近她都使用香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜，認為使用時質感舒適，延展性佳，還更能提升保濕，而她使用的小秘訣就是「少量堆疊」，不會一次擦好擦滿，會看天氣與肌膚的狀況，如果又乾又冷，她會一次一點點的擦上臉上，用肌膚感受保濕度，避免過於油膩。

至於昆凌最重視的保養步驟，首推「精華液」，如香奈兒1號紅色山茶花活能精萃，因為一年四季都能使用，且能讓肌膚感受潤澤感，加上獨特的香氣，帶來滿滿的療癒感。

不過挑選保養品時，她最在意成分，昆凌第一次使用保養品時，會先試用在脖子上，確定沒有過敏反應後才會塗上臉部，特別是生完小孩後，擔心敏感肌膚出現，而她親自使用香奈兒1號紅色山茶花系列後，特別感受到肌膚保溼度更為加強，只要在正確季節選對產品，保養就能看出成效。

香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜 冬季保養必備

香奈兒新推出的1號紅色山茶花豐潤乳霜，採用100%全天然萃取技術，也是品牌首款富含山茶花神經醯胺的抗老保養品。神經醯胺能夠幫助肌膚維持健康，抵禦外界親愛，但隨著年齡漸長會被破壞與減少生成，其中在寒冷天氣中會加速流失，導致細紋產生。