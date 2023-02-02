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女足傳奇加盟H&M Move、 大谷翔平成New Balance大使

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
女足球員Nadia Nadim加入H&M家族，表示希望啟發想要踢球的孩子，特別是年輕女孩。圖／H&M提供
女足球員Nadia Nadim加入H&M家族，表示希望啟發想要踢球的孩子，特別是年輕女孩。圖／H&M提供

效力美國國家女子聯盟的足球員Nadia Nadim成為了H&M Move運動系列的推廣大使，這也繼瑞典足球先生Zlatan Ibrahimović後，第二位加入品牌大使家族的足球明星。而New Balance則邀請了美國MLB大聯盟的超級巨星大谷翔平出任品牌大使，未來會以什麼樣的形象出現在廣告中，讓球迷相當期待！

現年35歲的女足球員Nadia Nadim職涯就是啟發人心的故事，一從兒時的她被迫逃離阿富汗開始，變成難民後還代表丹麥國家隊出賽超過一百場，更會說九種語言並身兼醫生。如今Nadia Nadim效力於美國國家女子聯盟的 Racing Louisville FC，也代表曼城與巴黎聖日耳曼，她在這些隊伍贏得聯賽冠軍。之所以會成為品牌大使一員，Nadia Nadim則提到「我想要啟發想要踢球的孩子，特別是年輕女孩，這是我與H&M Move簽約的原因」。 而在H&M Move新系列廣告中，亦能見到Nadia Nadim和另一位大使Zlatan Ibrahimović都身穿無縫系列，獨特結構為穿著者帶來塑身效果和支撐性。而Nadia Nadim身穿的無縫連身衣帶有具表現力的針織結構，能提供輕鬆舒適的運動體驗。

足球明星Nadia Nadim（左）與瑞典足球先生Zlatan Ibrahimović一同詮釋H&M Move新系列服飾。圖／H&M提供
足球明星Nadia Nadim（左）與瑞典足球先生Zlatan Ibrahimović一同詮釋H&M Move新系列服飾。圖／H&M提供

而繼籃球巨星Kawhi Leonard、田徑女將Sydney McLaughlin、網球好手Coco Gauff之後，New Balance則邀請了防守與打擊能力俱佳，人稱「二刀流」的MLB大聯盟超級巨星大谷翔平出任品牌大使。身為棒球史上首位以先發投手和第一棒打者身分參加MLB明星賽的球員， 大谷翔平一直以來堅持走出屬於自己的棒球路，這也是他被New Balance相中的特質。品牌行銷團隊負責人Neil Brooks則表示：「團隊很期待這段合作關係，在協助大谷實現夢想的同時勇於突破框架」，暗示了或許之後在New Balance的活動與廣告，能看到大谷翔平不同於球場上的一面。

New Balance邀請了防守與打擊能力俱佳，人稱「二刀流」的MLB大聯盟超級巨星大谷翔平出任品牌大使。圖／New Balance提供
New Balance邀請了防守與打擊能力俱佳，人稱「二刀流」的MLB大聯盟超級巨星大谷翔平出任品牌大使。圖／New Balance提供

品牌 足球 廣告 大谷翔平

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