綁上緞帶就是情人節禮物！Ozone、吳卓源辣秀SWAROVSKI

洋情人節即將到來，以水晶切割工藝聞名的奧地利施華洛世奇（SWAROVSKI），攜手有「鄉民老婆」、「R&B 女神」等稱號的吳卓源（Julia）與超人氣男團Ozone演繹情人節系列，以經典粉色調打造浪漫氛圍，傳遞滿滿心意。品牌也在這個季節以粉色裝飾每個店鋪和全新形象，以強烈的對比效果烘托明亮閃爍的首飾。

有施華洛世奇送禮就不煩惱：首飾是情人節或任何節日最能表達心意的最佳選擇，而SWAROVSKI耀眼奪目的設計更是讓人無法抗拒。吳卓源以火辣又個性的馬甲，搭配甜美粉色的短裙，詮釋情人節Volta系列以緞帶作為靈感的首飾，蝴蝶結令人聯想到禮物包裝上精心繫上的緞帶，心形圖騰讓人隨時想起送禮心意，都是經典愛的寓意與象徵。