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綁上緞帶就是情人節禮物！Ozone、吳卓源辣秀SWAROVSKI

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
SWAROVSKI Volta鍊墜，6,850元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Volta鍊墜，6,850元。圖／施華洛世奇提供

情人節即將到來，以水晶切割工藝聞名的奧地利施華洛世奇（SWAROVSKI），攜手有「鄉民老婆」、「R&B 女神」等稱號的吳卓源（Julia）與超人氣男團Ozone演繹情人節系列，以經典粉色調打造浪漫氛圍，傳遞滿滿心意。品牌也在這個季節以粉色裝飾每個店鋪和全新形象，以強烈的對比效果烘托明亮閃爍的首飾。

有施華洛世奇送禮就不煩惱：首飾是情人節或任何節日最能表達心意的最佳選擇，而SWAROVSKI耀眼奪目的設計更是讓人無法抗拒。吳卓源以火辣又個性的馬甲，搭配甜美粉色的短裙，詮釋情人節Volta系列以緞帶作為靈感的首飾，蝴蝶結令人聯想到禮物包裝上精心繫上的緞帶，心形圖騰讓人隨時想起送禮心意，都是經典愛的寓意與象徵。

超人氣男團Ozone的六位團員化身為粉色系男孩，以SWAROVSKI情人節系列混搭疊戴經典系列，除了甜美風格的Volta系列、還有優雅炫目的愛心Matrix系列、可愛活潑的小熊Teddy、以及經典的天鵝Iconic Swan，無論是展現自我，還是慶祝友情，或是深情表白，更是適合男女朋友同時戴上。

SWAROVSKI Teddy鍊墜，5,450元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Teddy鍊墜，5,450元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Swarovski Infinity項鍊，4,950元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Swarovski Infinity項鍊，4,950元。圖／施華洛世奇提供
吳卓源演繹SWAROVSKI 2023年西洋情人節系列。圖／施華洛世奇提供
吳卓源演繹SWAROVSKI 2023年西洋情人節系列。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Volta Y字形鍊墜，4,250元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Volta Y字形鍊墜，4,250元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Volta手鐲，5,450元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Volta手鐲，5,450元。圖／施華洛世奇提供
吳卓源演繹SWAROVSKI 2023年西洋情人節系列。圖／施華洛世奇提供
吳卓源演繹SWAROVSKI 2023年西洋情人節系列。圖／施華洛世奇提供
超人氣男團Ozone演繹SWAROVSKI 2023年西洋情人節系列。圖／施華洛世奇提供
超人氣男團Ozone演繹SWAROVSKI 2023年西洋情人節系列。圖／施華洛世奇提供
超人氣男團Ozone演繹SWAROVSKI 2023年西洋情人節系列。圖／施華洛世奇提供
超人氣男團Ozone演繹SWAROVSKI 2023年西洋情人節系列。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Swarovski Infinity手鐲，4,950元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Swarovski Infinity手鐲，4,950元。圖／施華洛世奇提供
超人氣男團Ozone演繹SWAROVSKI 2023年西洋情人節系列。圖／施華洛世奇提供
超人氣男團Ozone演繹SWAROVSKI 2023年西洋情人節系列。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Matrix手鍊，6,350元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI Matrix手鍊，6,350元。圖／施華洛世奇提供
吳卓源演繹SWAROVSKI 2023年西洋情人節系列。圖／施華洛世奇提供
吳卓源演繹SWAROVSKI 2023年西洋情人節系列。圖／施華洛世奇提供

情人節 蝴蝶

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