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綁上緞帶就是情人節禮物！Ozone、吳卓源辣秀SWAROVSKI
洋情人節即將到來，以水晶切割工藝聞名的奧地利施華洛世奇（SWAROVSKI），攜手有「鄉民老婆」、「R&B 女神」等稱號的吳卓源（Julia）與超人氣男團Ozone演繹情人節系列，以經典粉色調打造浪漫氛圍，傳遞滿滿心意。品牌也在這個季節以粉色裝飾每個店鋪和全新形象，以強烈的對比效果烘托明亮閃爍的首飾。
有施華洛世奇送禮就不煩惱：首飾是情人節或任何節日最能表達心意的最佳選擇，而SWAROVSKI耀眼奪目的設計更是讓人無法抗拒。吳卓源以火辣又個性的馬甲，搭配甜美粉色的短裙，詮釋情人節Volta系列以緞帶作為靈感的首飾，蝴蝶結令人聯想到禮物包裝上精心繫上的緞帶，心形圖騰讓人隨時想起送禮心意，都是經典愛的寓意與象徵。
超人氣男團Ozone的六位團員化身為粉色系男孩，以SWAROVSKI情人節系列混搭疊戴經典系列，除了甜美風格的Volta系列、還有優雅炫目的愛心Matrix系列、可愛活潑的小熊Teddy、以及經典的天鵝Iconic Swan，無論是展現自我，還是慶祝友情，或是深情表白，更是適合男女朋友同時戴上。
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