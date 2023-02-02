路易十三化身時尚配件！珍萃裝快閃店 寶麗廣場亮相

欣逢西洋情人節，有「烈酒之王」美名的法國頂級干邑路易十三，送上好酒讓感情醇萃，近日發表全新系列——路易十三珍萃裝THE DROP，並將於2月 8日至 16 日（每天上午11:00至晚間21:30），於寶麗廣場BELLAVITA一樓開設快閃店，期間亦展出路易十三全系列產品。

珍萃裝THE DROP針對年輕族群設計，為精巧瓶身加上專屬皮套揹帶設計，除了摩登時尚，更是在打高爾夫球、滑雪或登山時最佳良伴，彰顯出青春冒險的挑戰精神。

金、綠、紅、白、杏等鮮明優雅的瓶頭色彩，分別代表氣場非凡（Loud）、光芒四射（Glow）、大膽（Bold）、圓潤（Smooth）、耀眼清亮（Bright）等5種不同的意象，亦可解讀為東方金、木、水、火、土的哲學概念。可以隨著心情的變化或穿搭選擇不同的瓶身攜帶，讓烈酒化身為時尚配件，變得又潮又輕便。