正確慶祝情人節方法！送她RIMOWA行李箱來一趟甜蜜之旅

情人節到來，該怎麼慶祝才對？每個人都有不同的想法，但沒有比兩人來一趟旅行，創造更多值得紀念的片刻，更加有用！特別是國際間旅行趨於正常，因此RIMOWA也順勢的推薦數款行李裝備，不僅能當作情人節贈禮，更可是兩人之間才懂的美好記憶連結。

不知道送什麼？RIMOWA的Classic Cabin行李箱，就是不會出錯的選擇，採用優質陽極氧化鋁鎂合金，配以光澤感的鋁鎂合金護角及手製真皮手把，以及招牌直線溝槽紋外觀，怎麼搭配都行。而從品牌經典溝槽式設計延續而來的Never Still系列袋包，近年也成為RIMOWA的搶手貨，特別是兼具時髦感與實用性高的Weekender行李袋更是風格旅人首選，是特別為短途旅程而設。行李袋使用於義大利製造的帆布及皮革打造，寬敞內部設有兩個拉鍊間隔，可以輕鬆收納所需物品。另外精心設計的內袋，即使出遊時需帶電腦，也絲毫沒有問題。

情人節不知道送什麼？RIMOWA的Classic Cabin行李箱，就是不會出錯的選擇。圖／RIMOWA提供

值得一提的是New Still系列除了實用性強大的袋包產品之外，還備有一系列旅行配件，讓人可以搭配造型。像是必備的護照夾融入卡夾元素，具備多個收納隔層，還提供Cactus Green墨綠色加上黑色的撞色選擇，並在右邊的角落加上全新RIMOWA 鈀金屬標誌，把細節也兼顧了！而RIMOWA鐵粉都該擁有的Never Still 隨身迷你袋，能在逛街時方便隨身攜帶重要物品，還設有可調校長短的肩帶，以及三個卡片間隔，配以迷你鎖扣，顏色皆百搭好駕馭，適合喜愛輕裝出遊的人。

RIMOWA Never Still隨身迷你袋，17,600元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Never Still Weekender黑色行李袋，52,000元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Never Still護照夾，8,400元。圖／RIMOWA提供