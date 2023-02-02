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童綜合醫院新春團拜創意 兔子警察狐狸與樹懶人偶都出現
童綜合醫院昨天和今天，分別在梧棲院區與沙鹿院區舉辦「鴻兔大展慶新年 健康兔YOU」新春團拜活動，兔子警察、狐狸與樹懶人偶都出現有創意，現場分送民眾兔年特製祝福御守、壽桃與金幣元寶巧克力等禮物，民眾驚喜。
童綜合醫院總院長童敏哲帶領副院長與各單位主管對來院民眾祝福，並互道新年快樂，現場充滿喜氣與歡樂氣氛，今年是兔年，工作人員特別裝扮成相似電影動物方程式中的兔子警察、狐狸與樹懶的人偶角色，表演拔出蘿蔔，象徵好彩頭，並呈現出童醫院持續努力守護民眾健康的決心，也呼籲健康飲食的重要性「挑當季、多蔬果，少加工、選在地，吃適量、選多樣」，多吃蔬菜水果，維護健康又節能減碳。
活動結束分送民眾兔年特製祝福御守、壽桃與金幣元寶巧克力等禮物，希望將平安祝福傳遞給每一位到院民眾，新的一年都能健康幸福，收到祝福小禮的民眾都驚喜。
總院長童敏哲表示，童綜合醫院在海線服務邁入52年，秉持創院初心希望提供給病人最好的醫療品質，持續引進最新的設備與技術，給民眾最實質的幫助，新的一年將繼續提升科技智能化的醫療服務，提供民眾更多元完善的醫療照護。
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