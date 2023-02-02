精品聯名運動熱什麼？NBA六球星穿搭解讀根本時尚大道

Tiffany昨日正式釋出與運動品牌的聯名系列，涵蓋球鞋、哨子、鞋拔甚至口哨等眾多配件，引起網路熱烈討論。事實上，時尚精品與運動領域積極聯手的風潮早行之有年，但以珠寶品牌選擇與運動聯名，這便極其罕見。在網路發達的年代，多數運動明星的IG追蹤人數都以百萬、千萬起跳甚至破億，宛如走紅全世界的KOL、喊水會結凍，其中又以身高動輒180公分起跳的NBA球星更是行走的衣架子。而不少NBA球星也從過往配戴閃亮鑽石項鍊的炫富印象，轉而追求更合身、更有個人風格的造型穿搭，這次且來盤點六位NBA明星球員，看名表、也看服裝穿搭，好品味、值得立馬筆記。

大鬍子詹姆士哈登（James Harden）堪稱當代球星最浮誇、最搶眼的代表之一，其IG（＠jharden13）人數並有1,161萬追蹤人數。他最為人知的當屬琳琅滿目的手表收藏從勞力士（Rolex）、愛彼（Audemars Piguet）到RICHARD MILLE，與「小皇帝」Lebron James不分軒輊。同時他的穿著總充滿強烈的美式街頭風格，品味是好是壞？見仁見智，但想看怎麼穿最搶鏡？肯定會是大鬍子哈登說了算。

「咖哩大神」史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）是金州勇士扛霸子，嚴格來說他不特別著重於服裝穿搭，但簡單、素雅風格與修長身形，還是他讓擁有好衣Q與高注目度。例如先前他便曾穿著Burberry的格紋毛衣，又或前往白宮時，手上配戴了勞力士Deepsea Sea-Dweller腕表，展現好西裝與好手表相得益彰的品味組合。

波士頓塞爾提克隊的「一哥」傑森塔圖姆（Jayson Tatum），數年因為一度擠入總冠軍賽，讓他身價、名聲大漲，其IG（@jaytum0）粉絲共有約565萬追蹤人數。除了擁有包含愛彼（Audemars Piguet）、RICHARD MILLE等頂級運動名表，塔圖姆私下穿著較偏美式運動風，但在色彩上有著明亮好品味，例如他曾以黑色開襟毛衣搭配黑色長褲、白球鞋，又或是綠色開襟毛衣搭配有花卉裝飾的黑色長褲，如何穿得明亮不花俏？看看傑森塔圖姆就沒錯。

暱稱「牆哥」的約翰沃爾（John Wall）現正效力於洛杉磯快艇，並曾五次入選NBA全明星賽，其IG（@johnwall）追蹤人數則上看457萬。整體而言，「牆哥」的風格遊走於街頭和時尚之間，例如他曾以綠色迷彩長褲搭配紅色圖騰長T恤，又或V領粉色長袖上衣搭配白褲，街頭潮流或時髦dandy？都能輕鬆駕馭。值得一提的是：「牆哥」並擁有至少白色、黑色、紅色、橘色的多款Goyard手提包，除了成為他的隨身「標配」，只能說，這應該是真愛了吧？

雖並非一線球星，但華盛頓巫師隊的庫茲馬（Kyle Kozma）有可能是當今NBA球星服裝品味最好的Top 3。由於他曾和白斑症女模溫妮哈洛Winnie Harlow交往，兩人雖然已經分手，但時尚品味或在潛移默化中在庫茲馬的身上留下了正面影響；庫茲馬不時在IG（@kuz）秀出合身西裝、灰色長風衣的穿搭，他不以高價手表、搶眼名牌為號召，但回到比例、色彩、輪廓的比對進而營造出都會、街頭、藝術等不同風格，或許只能說：他是被NBA耽誤的模特兒吧？