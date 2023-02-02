Nike聯名Tiffany潮鞋台灣將在這開賣！LVMH集團少主搶先曬實穿照

Nike與珠寶品牌Tiffany & Co.（Tiffany）聯名系列正式公開所有產品與細節，立即在全球掀起熱潮，無論時尚迷還是喜愛潮流的人，都加入討論。系列中最吸引人的就是網友反應「我也買得起！」的Air Force 1潮鞋，LVMH集團少主也是Tiffany執行副總裁，便搶先穿上這雙鞋，羨煞不少人。

Nike日前正式宣佈與Tiffany & Co.與合作推出聯名產品，包括了Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋及以像是鞋拔、鞋刷和哨子與鞋帶扣純銀配飾，將於3月7日起發售。Nike指出聯名球鞋的推出是為了在慶祝Air Force 1誕生40周年而生，同時這也是兩大品牌首度攜手後的結晶。而就如同Tiffany先前其他的跨界新品，品牌執行副總裁也是LVMH集團二公子Alexandre Arnault依舊搶先在自己個人社群帳號，上傳開箱影片，以及曬出實穿照，讓這次破天荒的聯名熱潮，再度延燒。

Nike日前正式宣佈與Tiffany & Co.與合作推出聯名產品，包括了Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋。圖／Nike提供

此次Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋採用頂級黑色麂皮製作，經典Swoosh Logo則換上Tiffany藍，鞋跟部位還帶有聯名純銀細節裝飾，而且提供男、女尺寸，訂價12,600元，讓網友說「我也買得起！」。不過，就品牌對外曝光的消息，聯名潮鞋僅在紐約市兩家Tiffany & Co.專賣店Tiffany Flagship Next Door和Tiffany & Co. SoHo；以及Nike.com和指定Nike零售店鋪販售。記者經詢問台灣Nike後，得知Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋，未來也會在台灣上市銷售，不過因數量有限，目前仍在規劃推出的據點，但消費者可以先期待了！

Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋，經典Swoosh Logo則換上Tiffany藍，鞋跟部位還帶有聯名純銀細節裝飾。圖／Nike提供