Nike聯名Tiffany潮鞋台灣將在這開賣！LVMH集團少主搶先曬實穿照

Nike與珠寶品牌Tiffany & Co.(Tiffany)聯名系列正式公開所有產品與細節,立即在全球掀起熱潮,無論時尚迷還是喜愛潮流的人,都加入討論。系列中最吸引人的就是網友反應「我也買得起!」的Air Force 1潮鞋,LVMH集團少主也是Tiffany執行副總裁,便搶先穿上這雙鞋,羨煞不少人。

Nike日前正式宣佈與Tiffany & Co.與合作推出聯名產品,包括了Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋及以像是鞋拔、鞋刷和哨子與鞋帶扣純銀配飾,將於3月7日起發售。Nike指出聯名球鞋的推出是為了在慶祝Air Force 1誕生40周年而生,同時這也是兩大品牌首度攜手後的結晶。而就如同Tiffany先前其他的跨界新品,品牌執行副總裁也是LVMH集團二公子Alexandre Arnault依舊搶先在自己個人社群帳號,上傳開箱影片,以及曬出實穿照,讓這次破天荒的聯名熱潮,再度延燒。

Nike日前正式宣佈與Tiffany & Co.與合作推出聯名產品,包括了Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋。圖/Nike提供

此次Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋採用頂級黑色麂皮製作,經典Swoosh Logo則換上Tiffany藍,鞋跟部位還帶有聯名純銀細節裝飾,而且提供男、女尺寸,訂價12,600元,讓網友說「我也買得起!」。不過,就品牌對外曝光的消息,聯名潮鞋僅在紐約市兩家Tiffany & Co.專賣店Tiffany Flagship Next Door和Tiffany & Co. SoHo;以及Nike.com和指定Nike零售店鋪販售。記者經詢問台灣Nike後,得知Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋,未來也會在台灣上市銷售,不過因數量有限,目前仍在規劃推出的據點,但消費者可以先期待了!

Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋,經典Swoosh Logo則換上Tiffany藍,鞋跟部位還帶有聯名純銀細節裝飾。圖/Nike提供