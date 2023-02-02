車銀優最新Chaumet形象影片釋出 這眼神必須回放一百次

法國高級珠寶品牌Chaumet，最具代表性的Liens系列家族於2023年初增添全新成員，設計流暢簡約。因完美五官而被稱為「臉蛋天才」的韓國明星、品牌好友車銀優更特地拍攝全新形象照和影片，以混搭的方式展現Liens系列的自由奔放、情感充沛。

「我從這個系列獲得許多共鳴，因為它的交叉連結設計象徵與人連結、建立關係，雖然這系列 珠寶看起來很細緻，但又傳遞了力量、希望和承諾。」品牌好友車銀優表示，「這系列同時有許多意義也可做為很多不同的用途，正如我的多重身分，同時是歌手和演員。」

車銀優演繹甫推出的Liens Évidence系列新品，包括線條中性簡約的18K白金和玫瑰金吊墜，鑲鑽的連結設計搭配圓潤拋光的外型，同樣設計的寬版戒指更彰顯風格的強烈大膽，在簡潔中不失優雅，一樣提供18K白金和玫瑰金兩種材質選擇。Liens Évidence的18K白金戒指更大膽推出更為奢華的款式：寬版戒環鑲嵌4排明亮式切割鑽石，連結設計則以細緻的拋光手法處理，混搭起來格外奪目。