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車銀優最新Chaumet形象影片釋出 這眼神必須回放一百次

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHAUMET攜手品牌好友車銀優拍攝Liens系列全新形象廣告。圖／CHAUMET提供
CHAUMET攜手品牌好友車銀優拍攝Liens系列全新形象廣告。圖／CHAUMET提供

法國高級珠寶品牌Chaumet，最具代表性的Liens系列家族於2023年初增添全新成員，設計流暢簡約。因完美五官而被稱為「臉蛋天才」的韓國明星、品牌好友車銀優更特地拍攝全新形象照和影片，以混搭的方式展現Liens系列的自由奔放、情感充沛。

「我從這個系列獲得許多共鳴，因為它的交叉連結設計象徵與人連結、建立關係，雖然這系列 珠寶看起來很細緻，但又傳遞了力量、希望和承諾。」品牌好友車銀優表示，「這系列同時有許多意義也可做為很多不同的用途，正如我的多重身分，同時是歌手和演員。」

車銀優演繹甫推出的Liens Évidence系列新品，包括線條中性簡約的18K白金和玫瑰金吊墜，鑲鑽的連結設計搭配圓潤拋光的外型，同樣設計的寬版戒指更彰顯風格的強烈大膽，在簡潔中不失優雅，一樣提供18K白金和玫瑰金兩種材質選擇。Liens Évidence的18K白金戒指更大膽推出更為奢華的款式：寬版戒環鑲嵌4排明亮式切割鑽石，連結設計則以細緻的拋光手法處理，混搭起來格外奪目。

同時推出的新作還包括一款全新Jeux de Liens鍊墜，以藍寶石和鑽石交錯而成的連結圖騰為主角，以活潑趣致的彩色巧思重新詮釋經典；由兩個不對稱半圓連結而成的Jeux de Liens Harmony圓形吊墜，2023年全新玫瑰金款飾以太陽放射紋，細膩的刻紋質地獨具精緻優雅風采，展現此系列真我風 格的精髓。

CHAUMET攜手品牌好友車銀優拍攝Liens系列全新形象廣告。圖／CHAUMET提供
CHAUMET攜手品牌好友車銀優拍攝Liens系列全新形象廣告。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金小型吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金小型吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K白金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，23萬2,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K白金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，23萬2,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K白金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，10萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K白金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，10萬3,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET攜手品牌好友車銀優拍攝Liens系列全新形象廣告。圖／CHAUMET提供
CHAUMET攜手品牌好友車銀優拍攝Liens系列全新形象廣告。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K白金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，29萬1,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K白金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，29萬1,000元。圖／CHAUMET提供
（由左至右）Liens Évidence 18K白金鑲鑽吊墜，10萬3,000元；Liens Évidence 18K白金鑲鑽戒指，29萬1,000元；Liens Évidence 18K白金戒指，內側鑲嵌一顆鑽石，10萬4,000元。圖／CHAUMET提供
（由左至右）Liens Évidence 18K白金鑲鑽吊墜，10萬3,000元；Liens Évidence 18K白金鑲鑽戒指，29萬1,000元；Liens Évidence 18K白金戒指，內側鑲嵌一顆鑽石，10萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K白金戒指，內側鑲嵌一顆鑽石，10萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K白金戒指，內側鑲嵌一顆鑽石，10萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石， 95,200元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石， 95,200元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K玫瑰金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，10萬9,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K玫瑰金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，10萬9,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K白金吊墜，鑲嵌藍寶石及明亮式切割鑽石，20萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K白金吊墜，鑲嵌藍寶石及明亮式切割鑽石，20萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，95,200元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，95,200元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET攜手品牌好友車銀優拍攝Liens系列全新形象廣告。圖／CHAUMET提供
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