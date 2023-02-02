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張鈞甯粉嫩談愛！用香味愛自己，才能自然遇見愛情

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
張鈞甯展現Jo Malone London 2023年玫瑰花語系列香氛。圖／Jo Malone London提供
張鈞甯展現Jo Malone London 2023年玫瑰花語系列香氛。圖／Jo Malone London提供

想著要對另一半做浪漫的事情嗎？那麼來用香氛傳愛吧！情人節將至，英倫香氛品牌Jo Malone London推出最新2023年玫瑰花語系列，以玫瑰成分來傳愛，而張鈞甯也為該系列拍攝全新照片與影片，鼓勵大家可以用香氛傳達愛意，給自己與身邊的人，帶來滿滿的幸福感。

張鈞甯穿上粉嫩色服裝，與玫瑰花語系列一同入鏡，展現出浪漫的粉嫩感。提到愛情，張鈞甯認為要先懂得愛自己，就會遇到愛情，而且香氛對她來說，有多種幫助，如心情低氣壓時，會用香氛沈澱自己，找回初心，彷彿從中找到愛的力量，藉此療癒心情。

在形象片中，張鈞甯呈現出香氣如同加密語言，可以把心裡的話藏在動作與瞬間，也展現出3款獨特的玫瑰花語系列，包括 胭紅玫瑰香水展現出初戀感，玫瑰水與香草香水讓人回味甜蜜時光，也有紅玫瑰香水，展現出迷人風貌，用玫瑰香氛，展現出愛情中的幸福感。

為傳遞愛意，即日起至2月14日，在全台Jo Malone London專櫃購買任兩件商品，包含任一50ml香水，享有情人節限量壓花禮盒包裝服務，2月11～12日，全台12家專櫃有花藝師現場服務。

即日起至2月14日，消費滿額送情人節限量壓花禮盒包裝服務。圖／Jo Malone London提供
即日起至2月14日，消費滿額送情人節限量壓花禮盒包裝服務。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 2023年玫瑰花語系列香氛。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 2023年玫瑰花語系列香氛。圖／Jo Malone London提供
張鈞甯展現Jo Malone London 2023年玫瑰花語系列香氛。圖／Jo Malone London提供
張鈞甯展現Jo Malone London 2023年玫瑰花語系列香氛。圖／Jo Malone London提供
張鈞甯展現Jo Malone London 2023年玫瑰花語系列香氛。圖／Jo Malone London提供
張鈞甯展現Jo Malone London 2023年玫瑰花語系列香氛。圖／Jo Malone London提供

愛情 情人節

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