張鈞甯粉嫩談愛！用香味愛自己，才能自然遇見愛情

想著要對另一半做浪漫的事情嗎？那麼來用香氛傳愛吧！情人節將至，英倫香氛品牌Jo Malone London推出最新2023年玫瑰花語系列，以玫瑰成分來傳愛，而張鈞甯也為該系列拍攝全新照片與影片，鼓勵大家可以用香氛傳達愛意，給自己與身邊的人，帶來滿滿的幸福感。

張鈞甯穿上粉嫩色服裝，與玫瑰花語系列一同入鏡，展現出浪漫的粉嫩感。提到愛情，張鈞甯認為要先懂得愛自己，就會遇到愛情，而且香氛對她來說，有多種幫助，如心情低氣壓時，會用香氛沈澱自己，找回初心，彷彿從中找到愛的力量，藉此療癒心情。

在形象片中，張鈞甯呈現出香氣如同加密語言，可以把心裡的話藏在動作與瞬間，也展現出3款獨特的玫瑰花語系列，包括 胭紅玫瑰香水展現出初戀感，玫瑰水與香草香水讓人回味甜蜜時光，也有紅玫瑰香水，展現出迷人風貌，用玫瑰香氛，展現出愛情中的幸福感。