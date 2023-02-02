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情人節上Nox喝一杯！兩款吉拉浪漫特調 期間限定供應

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
吉拉The Sound（42.5% ABV）帶著堅果氣息與柑橘風味，並混合了焦糖牛奶糖香甜。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
吉拉The Sound（42.5% ABV）帶著堅果氣息與柑橘風味，並混合了焦糖牛奶糖香甜。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

迎接甜蜜的西洋情人節，吉拉威士忌全球旅遊零售機場限定的「吉拉雪莉桶旅遊系列」，特別與台北知名酒吧「Nox Taipei」合作推出二款情人節調酒——「Sweet Valentine」、「Fire Sweetheart」（熱調酒），展現吉拉威士忌另一番年輕活力與甜美的風貌，兩款調酒即日起於「Nox Taipei」限定供應。

吉拉威士忌來自蘇格蘭西岸的吉拉島，創立於1810年，雖然曾於1901年關廠，但是在1963年時由島民們齊心力重建，現今全島每個家戶中必有一人從事與威士忌相關的工作，全島同心協作與蒸餾廠共生共榮，讓吉拉威士忌除了獨特的揉合了蘇格蘭高地與島嶼風情外，也有著僅屬吉拉島特有的人文風情。

本次設計吉拉威士忌情人節調酒系列的二款雞尾酒，是由「Nox Taipei」首席調酒師曾鈺翔（Mordie）設計，他以多種果汁與簡單的素材，提引出該系列中The Sound與The Bay12年中的果香甜感，在以往給人狂野形象的吉拉威士忌之外，呈現了不為人知的甜美、醇和的面貎。

這二款調酒的材料極為單純容易取得，除了可在「Nox Taipei」點選飲用之外，疫後出國風潮正盛時，許多戀人在年節後相偕出遊，出國時不妨在機場中的免稅商店購買「吉拉雪莉桶旅遊系列」The Sound與The Bay12年回家輕鬆製作給另一半飲用，讓情人節更增情緻。

「Nox Taipei」亦提供「吉拉雪莉桶零售系列」中的The Sound、The Bay12年單杯品飲，歡迎喜歡吉拉威士忌的朋友前往品鑑，活動至2023年2月15日結束。

「Sweet Valentine」以「吉拉雪莉桶零售系列」中的The Bay12年為基底。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Sweet Valentine」以「吉拉雪莉桶零售系列」中的The Bay12年為基底。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
吉拉The Bay12年（44% ABV）以波本桶原酒調和15年PX雪莉桶原酒，有著更為深刻的太妃蘋果糖氣息、生薑、並由胡椒香料帶出的層次風情。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
吉拉The Bay12年（44% ABV）以波本桶原酒調和15年PX雪莉桶原酒，有著更為深刻的太妃蘋果糖氣息、生薑、並由胡椒香料帶出的層次風情。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Fire Sweetheart」（熱調酒）以「吉拉雪莉桶零售系列」中的The Sound 為基底。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Fire Sweetheart」（熱調酒）以「吉拉雪莉桶零售系列」中的The Sound 為基底。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
吉拉威士忌攜手台北知名酒吧「Nox Taipei」合作推出二款情人節調酒——「Sweet Valentine」（左）、「Fire Sweetheart」（熱調酒）。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
吉拉威士忌攜手台北知名酒吧「Nox Taipei」合作推出二款情人節調酒——「Sweet Valentine」（左）、「Fire Sweetheart」（熱調酒）。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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