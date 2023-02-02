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浪漫情人節獻Hearts On Fire完美鑽石 奪目光芒映真愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire Aerial Lunar Eclipse玫瑰金鑽石項鍊，68,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Lunar Eclipse玫瑰金鑽石項鍊，68,000元。圖／Hearts On Fire提供

情人節是頌揚愛的日子，戀人以浪漫愛語和禮物表達深情愛意，而鑽石經時間與壓力淬煉的璀璨光芒，是象徵真愛的完美禮物。「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire®以最純淨剔透和以盡責方式採購的鑽石，充滿深刻意義的設計語彙，為摯愛與自己見證最動人燦爛的愛。

要為摯愛獻上一份驚喜，Aerial系列以變化萬千的大自然為靈感，將充滿生命的能量注入設計，並精細鑲嵌耀目的鑽石，不論是演繹經典鑽石圈形耳環的Aerial Marquis Wrap 白K金鑽石耳環，還是可以單獨或與其他手鍊疊戴的Aerial Marquis Flexi玫瑰金鑽石手鐲，欖尖形圖案設計組成流暢的線條，多種金屬顏色還能互相搭配、讓鑽石的光彩更為層次鮮明。而Aerial Lunar Eclipse項鍊則以梨形圖案元素組成充滿動力的優雅，為日夜造型增添耀眼光芒。

洋溢甜蜜浪漫氣氛的情人節也是許多人送上今生承諾的最佳時刻。一枚與眾不同的戒指，最能印證矢志不渝的承諾。Hearts On Fire最懂刻畫動人的愛意，Aerial Double Dewdrop白K金鑽石戒指，匠心巧思呈現出梨形的視覺效果，使圓形明亮式切割鑽石更加富有變化，適合配襯日常造型；代表真摯盟誓的Aerial Marquis Halo白K金鑽石戒指，欖尖形設計環繞而成的圍鑲光環完美襯托出全世界車工最完美的鑽石那獨一無二的完美光彩，配戴起來輕盈靈動，如訴說無限愛意，讓你以別具深意的戒指為最愛加冕。

Hearts On Fire Aerial Marquis Wrap白K金鑽石耳環，22萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Marquis Wrap白K金鑽石耳環，22萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
今年情人節，Hearts On Fire以璀璨鑽石打造象徵真愛的完美禮物、見證動人時光。圖／Hearts On Fire提供
今年情人節，Hearts On Fire以璀璨鑽石打造象徵真愛的完美禮物、見證動人時光。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Double Dewdrop白K金鑽石戒指，23萬3,000 元。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Double Dewdrop白K金鑽石戒指，23萬3,000 元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Ribbon白K金鑽石手鐲，12萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Ribbon白K金鑽石手鐲，12萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Ribbon玫瑰金鑽石項鍊，13萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Ribbon玫瑰金鑽石項鍊，13萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供
今年情人節，Hearts On Fire以璀璨鑽石打造象徵真愛的完美禮物、見證動人時光。圖／Hearts On Fire提供
今年情人節，Hearts On Fire以璀璨鑽石打造象徵真愛的完美禮物、見證動人時光。圖／Hearts On Fire提供
今年情人節，Hearts On Fire以璀璨鑽石打造象徵真愛的完美禮物、見證動人時光。圖／Hearts On Fire提供
今年情人節，Hearts On Fire以璀璨鑽石打造象徵真愛的完美禮物、見證動人時光。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Marquis Halo白K金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，20萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Marquis Halo白K金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，20萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Marquis Flexi白K金鑽石手鐲，11萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Marquis Flexi白K金鑽石手鐲，11萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供

鑽石 戒指

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