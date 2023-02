浪漫情人節獻Hearts On Fire完美鑽石 奪目光芒映真愛

情人節是頌揚愛的日子,戀人以浪漫愛語和禮物表達深情愛意,而鑽石經時間與壓力淬煉的璀璨光芒,是象徵真愛的完美禮物。「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire®以最純淨剔透和以盡責方式採購的鑽石,充滿深刻意義的設計語彙,為摯愛與自己見證最動人燦爛的愛。

要為摯愛獻上一份驚喜,Aerial系列以變化萬千的大自然為靈感,將充滿生命的能量注入設計,並精細鑲嵌耀目的鑽石,不論是演繹經典鑽石圈形耳環的Aerial Marquis Wrap 白K金鑽石耳環,還是可以單獨或與其他手鍊疊戴的Aerial Marquis Flexi玫瑰金鑽石手鐲,欖尖形圖案設計組成流暢的線條,多種金屬顏色還能互相搭配、讓鑽石的光彩更為層次鮮明。而Aerial Lunar Eclipse項鍊則以梨形圖案元素組成充滿動力的優雅,為日夜造型增添耀眼光芒。