只有4天！老爺小花園情人節獻上雙人套餐1999元起

位於松江南京商圈伊通公園旁、供應義式風格料理的自然系景觀餐廳「royal petite garden老爺小花園」迎接即將到來的西洋情人節，2月11日至14日連續4天推出「甜蜜久久雙人套餐」，含沙拉、湯品、麵包、主餐、主食、造型甜點、飲料，雙人浪漫價1999元+10%，再招待2杯蘋果氣泡酒。另推出情人節限定甜點「甜心草莓聖多諾黑」，收到甜點的另一半彷彿備受寵愛的公主般感受滿滿幸福，6吋售價1180元（須於三日前預訂）。

「甜蜜久久雙人套餐」精選前菜「煙燻鮭魚沙拉佐巴沙米可醋」，將燻香鮮嫩鮭魚捲成玫瑰花狀製造視覺浪漫，搭佐爽脆生菜鮮爽開胃；「主廚例湯」濃郁可口、溫心暖胃；「熔岩起司麵包」外酥內軟手工麵包淋上濃滑切達起司醬，些許培根碎增添香氣及口感。

主食可任選奶香濃郁鹹鮮彈牙的人氣和風「明太子鮮蝦義大利麵」、或柔嫩香料雞肉揉合馨香黑松露的「松露雞肉燉飯」享用；三款主菜「德州牛排」10~12盎司過癮份量，香煎約五分熟享用甘美肉質與滑嫩口感；「海鮮雙拼」香煎鱸魚細嫩肉質搭配鮮濃醬汁，焗烤海虎蝦肉質飽滿鮮香；「噶瑪蘭戰斧豬排」選用台灣噶瑪蘭黑豚，肉質鮮甜有彈性，口感細緻豐厚，佐獨特木質香氣的牛肝菌一起入口風味更顯迷人，任選一款主餐享用豐足滋味。

造型甜點「甜心寶盒」端上桌立即讓空氣瀰漫浪漫粉紅泡泡，掀開白巧克力製成的可食用上蓋，紅色愛心是酸香綿密的覆盆子慕斯，底層70%巧克力慕斯與覆盆子果醬堆疊出酸甜濃郁層次，粉紅微波海綿蛋糕蓬鬆柔軟，兩人餐後分享甜蜜入心；「飲料」可選擇現打果汁、甘草薄荷、美式咖啡或拿鐵咖啡二杯。