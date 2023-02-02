熊大立牌迎客 入住150家LINE Pay「精選飯店」抽LINE POINTS 588點
後疫情時代的旅遊潮讓國旅大爆發，許多民眾更是越來越習慣使用各式行動支付享優惠，也讓由LINE Pay推薦的風格店家更是許多用戶造訪首選。LINE Pay今宣布首次對優質推薦的飯店旅館，推出專屬客製化「LINE Pay精選飯店」立牌，由全台人氣最旺的LINE Pay熊大店長在飯店櫃檯溫暖迎接用戶，即日起至2月底前入住超過150間指定「精選旅宿」，消費滿額即可抽LINE POINTS 588點紅包。
網羅食衣住行育樂，用戶消費前可先透過LINE Pay「好康地圖」查找超過1萬間由LINE Pay推薦的「LINE Pay精選」優質店家資訊與相關優惠，此次更以飯店產業為優先，首次推出獨家客製化「LINE Pay精選飯店」立牌，以靜謐沈穩的霧黑底色搭配高貴典雅的霧金色，手工鑲嵌的LINE Pay品牌Logo及客製化燙印的飯店品牌名稱，彰顯LINE Pay精選飯店的精緻質感，並由全台人氣最旺的LINE Pay熊大店長親切且溫暖的在飯店接待櫃檯歡迎每一位到訪的旅客。首波包含台北萬豪酒店、台北美福大飯店、大地酒店、礁溪老爺酒店、花蓮理想大地渡假飯店等全台30間推薦飯店旅館發出「LINE Pay精選飯店」客製化立牌。
延續過年的放鬆氛圍，放眼228連假出遊潮，LINE Pay也推出入住「LINE Pay精選飯店」抽紅包活動，即日起至2月底前造訪LINE Pay全台超過150間指定飯店及旅館，住宿或於館內LINE Pay店家消費滿3,000元即可享有紅包1個，最高可抽LINE POINTS 588點，用戶可於LINE Pay好康地圖頁面上方點選「精選旅宿」活動標籤查詢適用店家。
此外，即日起至3月底止，用戶還可透過LINE Pay好康地圖點選「早餐/麵包店」、「傳統市場/夜市」、「生活商圈」、「小資生活」、「2023台北燈會」等標籤，下載各項活動專用的LINE Pay優惠券， 鼓勵用戶可透過好康地圖查找豐富的店家介紹與資訊，不定期還有期間限定活動，透過點選限定活動標籤，同時賺取更多優惠回饋。
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