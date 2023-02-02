夏姿陳發表2023早春系列 Renascent三部曲 浪漫走春

隨著時節的變化，早春的氣息已然為新的一年注入了浪漫氣息與能量。夏姿・陳SHIATZY CHEN 2023早春系列以「春綺（Renascent）」為題，以打褶的花苞袖型、品牌經典的手工刺繡、水墨筆觸意境與獨家開版印花，揭露了23早春的繁花似錦與浪漫。

涵蓋「春蕊」、「春流」、「春嵐」的「春綺（Renascent）」三部曲，自伴隨著花鳥林木的花園信步為起點，途經春遊山間的奼紫嫣紅，最終抵達了蝴蝶與鳥禽共生的春日秘境。花鳥、蝴蝶、山水等中式風格的具象元素，被以手工刺繡或獨家開版印花的形式各自呈現，而輕快的色彩如湖水藍、白色、粉紅色、鸚鵡綠更貫穿了23早春全系列，粉嫩輕盈。結合尼龍繩或皮帶的金屬登山扣環可調式腰帶，無論是搭配上綠色寬版西裝外套與高腰長褲，或外繫於經典立領連袖烏干紗長外套、雙色拼接百褶長裙，都各自湧現了別具個性的「山系」活力。