「波蘭托爾金」談「獵魔士」 永遠有一顆星等待你追尋

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「波蘭托爾金」安傑．薩普科夫斯基(Andrzej Sapkowski)以「獵魔士」奇幻小說系列風靡全世界。圖／台北書展基金會提供
「波蘭托爾金」安傑．薩普科夫斯基(Andrzej Sapkowski)以「獵魔士」奇幻小說系列風靡全世界。圖／台北書展基金會提供

被譽為「波蘭托爾金」的小說家安傑．薩普科夫斯基(Andrzej Sapkowski)，寫出代表作「獵魔士」時不到四十歲。如今他已七十六歲，「獵魔士」系列已出版兩部短篇小說集和五部長篇，他依然認為結局還沒出現。「仰望遠方的星空，總有一顆星星等著你追尋。」他說「獵魔士」就是他永遠在追尋的那顆星星。是否有興趣在書中放入台灣或亞洲的神怪？「非常有興趣，但請給我一點時間。」他表示，即使是洋溢想像力的奇幻小說，提筆前也必須做好紮實的準備，「不能讓讀者見笑」。

波蘭是今年台北國際書展的主題國，身為波蘭的奇幻小說大師，安傑受邀參加書展，昨天現身主題廣場舉行座談會，吸引大批書迷。安傑以代表作「獵魔士」風靡全球，除了攻佔各國暢銷書榜，並改編為電玩、動畫，Netflix近年將其改編為影集也大受歡迎。美國總統歐巴馬訪歐行程，波蘭總理贈送的禮物中，「獵魔士」小說與遊戲赫然在列，可見「獵魔士」在波蘭文化的地位。

談到奇幻小說，安傑認為「魔法」的設定和鋪排相當重要。他舉例，JK羅琳在「哈利波特」中以牛津大學為隱喻，將學習魔法的過程比喻為進學院進修，充分展現奇幻小說家的技藝。談到自己在書中打造的魔法，他驕傲「從來不會偷學別人」。

被問到作品被改編為電玩和Netflix影集的看法，安傑表示對改編的看法就像「爬山」：「一開始覺得不好，慢慢漸入佳境，等到翻過一個山頭，可能會發現比原著還精采的改編。」書迷提問，「獵魔士」主角傑洛特的設定是花花公子，是否投射了安傑自己？他嚴肅表示，設定為花花公子是為了故事的平衡和劇情的推展，「在波蘭大家都知道，我和太太一起過著素樸、不花心的生活」。

「波蘭托爾金」安傑．薩普科夫斯基(Andrzej Sapkowski)以「獵魔士」奇幻小說系列風靡全世界。圖／台北書展基金會提供
「波蘭托爾金」安傑．薩普科夫斯基(Andrzej Sapkowski)以「獵魔士」奇幻小說系列風靡全世界。圖／台北書展基金會提供

獵魔 波蘭

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