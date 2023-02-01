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買6送3！Mister Donut草莓愛心、可可愛心甜甜圈新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut新推出「草莓愛心」、「可可愛心」兩款應景的限定款甜甜圈，每顆55元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut新推出「草莓愛心」、「可可愛心」兩款應景的限定款甜甜圈，每顆55元。圖／Mister Donut提供

美味又療癒的甜點，一直受到民眾的喜愛。「Mister Donut」針對即將到來的西洋情人節，全新推「草莓愛心」、「可可愛心」造型甜甜圈，並且享「買6送3」的限時優惠。至於「八月堂」則是推出「粉櫻浪漫」限定款可頌，以粉嫩的造型，帶來浪漫的甜蜜享受。

迎接浪漫情人節，Mister Donut即日起新推出「草莓愛心」、「可可愛心」兩款應景的限定款甜甜圈。「草莓愛心」以愛心造型甜甜圈為主體，內餡塞入酸甜的草莓鮮奶油，並在外層沾裹白裡透粉的白草莓醬，最後並灑上雪花般的雙色莓果可可刮屑，每顆55元。「可可愛心」則同樣以愛心造型甜甜圈為基底，內部擠滿可可鮮奶油內餡，外層則裹上日本進口的黑可可沾醬，並鋪上苦甜可可刮屑，並以鹽焦糖沾醬點綴滋味，每顆55元。

即日起至2月5日期間，Mister Donut也推出「買6送3」的優惠活動，挑選9個甜甜圈／點心，其中包含一款指定商品，其中3個產品就可免費招待，包括日式糰子也可享優惠。

同樣是甜蜜點心，「八月堂」自2月3日起，也將推出季節限定的「粉櫻浪漫」可頌，以新鮮檸檬汁製成雪白、粉櫻色糖霜，並以櫻花花朵造型點綴在蜂巢可頌上，除了擁有粉嫩外觀外，入口還帶有清爽檸檬香，每顆售價59元。

「八月堂」推出季節限定的「粉櫻浪漫」可頌，每顆售價59元。圖／八月堂提供
「八月堂」推出季節限定的「粉櫻浪漫」可頌，每顆售價59元。圖／八月堂提供

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