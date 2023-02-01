LOEWE x 吉卜力霍爾的《霍爾的移動城堡》2月2日起上市

LOEWE與吉卜力工作室的最終合作《霍爾的移動城堡》系列將於2月2日起在全球指定LOEWE專門店，以及全球主要城市開設的期間限定店販售，並於2月1日於loewe.com提供預先登記者的優先預購。另有幾款火惡魔卡西法商品於官網獨家販售。 日本史上最賣座的電影之一《霍爾的移動城堡》不僅是宮崎駿本人最喜愛的創作，也是LOEWE藝術總監Jonathan Anderson最喜愛的宮崎駿作品之一。

LOEWE與吉卜力工作室的第三次合作以2004年上映的《霍爾的移動城堡》為主，動畫改編自Diana Wynne Jones在1986年出版的同名小說，以魔法、奇幻科技及戰爭禍害為背景，講述忠誠與仁愛的故事，引起廣泛迴響與共鳴。故事以一個虛擬、處於戰爭的王國為背景，文靜內向的製帽師蘇菲被來到她店舖的荒野女巫詛咒變成老婆婆，經歷巨變的蘇菲變得更有自信，之後又遇上巫師霍爾，與他合力制止戰爭發生。