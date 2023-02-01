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LOEWE x 吉卜力霍爾的《霍爾的移動城堡》2月2日起上市
LOEWE與吉卜力工作室的最終合作《霍爾的移動城堡》系列將於2月2日起在全球指定LOEWE專門店，以及全球主要城市開設的期間限定店販售，並於2月1日於loewe.com提供預先登記者的優先預購。另有幾款火惡魔卡西法商品於官網獨家販售。 日本史上最賣座的電影之一《霍爾的移動城堡》不僅是宮崎駿本人最喜愛的創作，也是LOEWE藝術總監Jonathan Anderson最喜愛的宮崎駿作品之一。
LOEWE與吉卜力工作室的第三次合作以2004年上映的《霍爾的移動城堡》為主，動畫改編自Diana Wynne Jones在1986年出版的同名小說，以魔法、奇幻科技及戰爭禍害為背景，講述忠誠與仁愛的故事，引起廣泛迴響與共鳴。故事以一個虛擬、處於戰爭的王國為背景，文靜內向的製帽師蘇菲被來到她店舖的荒野女巫詛咒變成老婆婆，經歷巨變的蘇菲變得更有自信，之後又遇上巫師霍爾，與他合力制止戰爭發生。
系列服裝與配件將動畫化為真實服裝，主要角色有蘇菲、霍爾、火惡魔卡西法、馬魯克、因因、稻草人及荒野女巫，而這些角色同樣出現在Puzzle、Flamenco、 Hammock、Amazona、Luna、Bracelet、小皮件、毛衣及外套上，搭配貼花、酒椰葉纖維及羽毛細節設計，更顯生動活潑。呢絨外套的內裡、襯衫及短褲更壓印上動畫場景。動畫中的魔法移動城堡也成為一間充滿驚奇創意的包款，由Puzzle、 Flamenco、 Amazona及 Hammock等經典包款的元素組合而成，造型搶眼奇特。全新香氛蠟燭靈感來自淘氣的火惡魔卡西法，一系列煙燻味蠟燭散發出薰香、蠟菊、廣藿香、香根草、烤榛果、 豆蔻及欖香脂的香氣。
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