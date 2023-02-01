以女王之名！Boucheron打造全新Like a Queen高級珠寶

英女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）去年9月辭世，留給世人無限的追思與文化念想。法國高級珠寶品牌Boucheron日前自從一件女王的重要珠寶中得到靈感，將具有Art Deco裝飾藝術風格的設計，幻化為Histoire de Style, Like a Queen高級珠寶系列的18款珠寶，展現出源自女王、但超越性別與風格疆界的優雅新創。

時間拉回近86年前的1937年7月31日，肯特公爵親自購買了一款位於Boucheron倫敦專賣店的珠寶、一款由海水藍寶鑽石打造的雙胸針，納入英國皇室的珠寶收藏。1944年，當時仍為公主的伊莉莎白在18歲生日時收到了這份賀禮，因而成為了日後的「女王的珠寶」。女王並至少在三個重要場合中配戴：包含2012年6月的鑽石禧年慶典、2020年5月喬治六世發表二戰結束的75周年演說，以及去年2月女王加冕的70周年大典。

Boucheron創意總監Claire Choisne表示，賦予一件珠寶多重的配戴、色彩的使用都是此系列的核心，「我們希望這18件珠寶變奏，能夠反映出此件原型珠寶的配戴自由度，因為這一件胸針可以多重方式組合配搭，無論是獨立或成對配戴。」18款珠寶創作涵蓋了櫻桃紅色的紅寶石項鍊、運用上典雅祖母綠的耳環、天藍色的海藍寶石手鐲，以及粉紅色的碧璽胸針；珠寶單品並未有明確的品名，但一如女王生前喜愛的飽滿成色，特殊的色彩名稱更貼近了珠寶的命名方式。

例如鑲嵌超過1000顆鑽石的Frosty White項鍊共有6種形態變化，可自由拆卸作為單只或成對胸針、上衣裝飾或斗篷繫釦；Hypnotic Blue手環則鑲嵌了重達6克拉的錫蘭藍寶石戒指，並搭配成套的金質漆繪手鐲，成為手腕上的幸運物或手指上的信物；另外三件套組的Color Block系列鑲鑽耳飾則運用了檸檬黃、紫紅粉、綠松石藍，展現了純色之於女王、之於風格所散發的雀躍能量。