台北國際書展電子書進駐 讀墨mooInk彩色閱讀器首亮相 樂天Kobo購機現折再送購書金

睽違3年，國際書展終於重返實體活動，近年台灣電子書市場快速發展，民眾對電子書閱讀器認知度提高，尤其低藍光保護眼睛、可隨身攜帶、減少藏書空間的特性，更是受到讀者的喜愛。

此次台北國際書展現場樂天Kobo攤位（C520）展示全系列電子書閱讀器，現場購機最高現折1,901元，再送最高1,800元購書金，於Kobo攤位打卡、註冊會員、填寫問券，還可再領取各項優惠與精美限量小禮。入門首推6吋螢幕Clara2E機種，外殼超過85%以上使用回收塑膠製造，是首款環保概念閱讀器，是第一款六吋螢幕閱讀器搭配IPX8高階防水功能，另支援藍牙功能，可隨時聆聽有聲書，書展現場優惠只要4,050元，再送800元購書金，絕對是新手可考慮的入門款之一。

攤位現場從閱讀器的字型大小、光源調整、手寫筆記、防水功能，再到支援藍牙聆聽有聲書等，皆有專人解說，希望讓每位愛書的讀者，都能親身來體驗閱讀器的美好。同時樂天Kobo也舉辦線上國際書展，全站超過700萬本的中、外文電子書、雜誌、漫畫、有聲書等，皆享7.5折超值優惠，單筆滿額2,000元即可再抽樂天點數2,000點，搭配站上各類型書展單本7.9折起的優惠活動，折扣加乘超划算。

樂天Kobo也將正式於樂天市場開幕新店「樂天Kobo電子書」，1月31日至2月5日開幕慶期間，全店購書最高享20%樂天點數回饋，另外單筆訂單結帳滿1200元領券折120元、滿555元券折55元，活動期間單筆訂單結帳滿1200元再抽Clara 2E閱讀器套組（價值5,299元）。

Readmoo讀墨電子書本次以全新綠色生活概念參展，應用電子紙螢幕與電子貨價標籤，打造兼具科技與生活感的展場氛圍，並於C319攤位現場展示首款搭載Kaleido 3彩色電子紙面板的7.8吋mooInk Plus 2C閱讀器，並展示了mooInk全系列電子書閱讀器、配件及品牌周邊商品，更有期間限定展場專屬優惠，買再送「白蘭氏黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲」，現場打卡或註冊再送精美小禮。

mooInk Plus 2C閱讀器跟前一代彩色閱讀器相比，不只螢幕升級7.8吋更好讀，首度登場的Kaleido 3彩色電子紙面板更具有色彩更鮮豔、解析度更高、藍光更低的3大優勢，功能上還可依照閱讀內容調整不同顯示模式，亦可搭配許多讀者喜愛的芫荽體、注音芫荽體來閱讀。