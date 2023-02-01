限時9天！燦坤「錢兔似錦」全館指定商品下殺8折起

過年紅包領滿滿，正是採購最佳時機！燦坤年後第一檔優惠活動「錢兔似錦」新登場，自即日起至2月9日止，全館指定商品下殺8折起，還有新春限定「兔錢券」加碼送，累積最高可現折3,000元，現折現抵無限制，數量有限、贈完為止。

燦坤「錢兔似錦」檔期優惠期間，全館指定商品下殺8折起，更聯手百大3C品牌發紅包，全館指定品牌商品消費滿2,000元即可獲得200元兔錢券，指定商品消費滿額還能再享最高面額999元兔錢券，現買現折不用等。購買指定商品刷10家指定銀行信用卡（台新、國泰世華、永豐、玉山、花旗、中國信託、聯邦、星展、滙豐、陽信銀行）並分3、6、8期享0利率，再送1,001元銀行現折贈品券。此外，凡於2月8日以前使用「紅包十倍券」，憑券全館商品可折抵100元；購買三星、Panasonic、Sony及LG等4大家電品牌指定商品，即可享有放大10倍、現折1,000元優惠。

春節期間氣溫屢破低溫，燦坤購物網統計熱門關鍵字由「電暖器」霸榜蟬聯，搜尋量成長超過30%，燦坤推出多款季節家電，凡於活動期間購買指定季節家電享會員專屬促銷價3.9折起。另外搶搭開工、開學換新機潮，燦坤全館筆電5.3折起，首推Acer Aspire 12代i5筆電15.6吋，限時直降7,800元，再送限量第2代AirPods；三星手機/平板指定機型下殺7折起，活動期間購買指定機型另享有兔錢券現折優惠，再送總價值2,248元的獨家大禮包；學生族最愛的iPad Pro M2 11吋128GB限時優惠26,505元起，最高現省4,082元。