草莓控集合！7-ELEVEN「草莓時尚秀」推近百款夯品

開春就從「莓」好開始！7-ELEVEN今年以「草莓時尚秀」為主題，引進逾100款草莓季限定商品，其中更有50項為超商獨家新品，集結糖果、零食、飲料、冰品、甜點、烘焙、新鮮草莓、咖啡等類別，使用指定支付工具消費滿額還享贈品；此外即日起至3月7日搭配指定零食、糖果、飲料任2件商品8折、3件77折等優惠。

7-ELEVEN觀察，草莓季是全年最受歡迎檔期，相關類別業績逐年銷售額成長1成以上，尤其又以飲品、糖果等最受到消費者喜愛，占草莓商品中業績5成，7-ELEVEN發揮通路採購優勢，積極開發異國、差異化新品結構，去年限定登場的台東初鹿草莓拿鐵，文青風粉色玻璃罐加上親民銅板價引爆話題，狂銷破百萬瓶、創下千萬業績。

為了滿足消費者需求，7-ELEVEN門市提供多樣化商品種類，首推韓國原裝進口的「延世大學調味乳」，共有草莓、哈密瓜2種口味，還有超萌麗莎和卡斯柏躍上包裝；門市獨家銷售的「櫻桃小丸子草莓綜合果茶」，使用日本福岡特產甘王草莓搭配錫蘭紅茶，側面還有爺爺心之俳句讓人一秒陷入卡通回憶殺。

7-ELEVEN草莓季更網羅許多特色零食，必敗超商獨家販售「Bourbon一口草莓奶油夾心餅乾」，薄脆餅乾夾上香甜內餡香氣十足；喜愛鬆軟口感的別錯過「山內福岡草莓風味蛋糕捲」，綿密蛋糕捲配上福岡甘王草莓泥，內餡滑順可口；季節限定的「LOTTE爽冰草莓煉乳」與「韓國賓格瑞草莓雪糕」則是主攻草莓與煉乳融合滋味，滿口幸福好滋味。

OPEN!家族也推出全新草莓季商品，首推超人氣「伊華OPEN!草莓夾餡棉花糖」，日本製濃郁草莓內餡，讓口中充滿草莓香氣；另還有大人小孩都愛的「OPEN! 草莓風味跳跳棉花糖」以及團購夯品「OPEN!老楊草莓方塊酥」。

7-ELEVEN今年講究多層次風味，與IP合作肖像換上粉萌造型，全新開發多款獨家新品，將草莓運用在小可頌、煉乳軟法麵包、雙餡夾心布雪、日式年輪蛋糕、珍珠糖鬆餅不同品項，並依據麵包和蛋糕特性調配出最適口感，同時販售冷藏甜點「草莓鮮奶油三明治」、「草莓流心塔」、「草莓慕斯杯」、「蠟筆小新草莓雲朵燒」等。

此外，大台北地區限定588間門市販售風靡日本超過60年甜點專賣店「夢甜屋」進口的「草莓蛋糕捲」、「草莓迷你泡芙」，2月20日起更推出擁有日本草莓之王之稱的「日本福岡甘王草莓泡芙」、「日本甘王草莓迷你泡芙」，帶來日本原裝進口的莓好滋味。

7-ELEVEN同步於實體門市販售新鮮盒裝香水草莓（團購宅配），並於大台北地區門市限量開賣與台塑有機農場合作「台塑有機草莓」，嚴選來自在地有機農場溫室與專門隔離帶栽種的香水草莓。「i預購」、「i划算」線上平台則販售產自苗栗大湖的香水草莓，有兩種規格可挑選，色澤鮮豔果實，自然的酸甜滋味相當誘人。

CITYPEARL首度推出「春日莓好氣泡珍珠」，以草莓、藍莓及蔓越莓等多重果香交織，結合氣泡水與珍珠，顛覆草莓創新風味，另CITY TEA曾創下單月銷售破10萬杯的「春日莓好冰茶」、「春日莓好奶茶」同步強勢回歸，2月8日起至2月21日購買3款CITY系列草莓季新品嘗鮮價省10元。「OPEN POINT行動隨時取」同步針對此3款新品，自2月8日至2月12日連續5天推出每日限量買1送1優惠超值嘗鮮組合。