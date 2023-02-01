Hebe田馥甄親示範！脫單、招桃花、討情人歡心就靠這一手

不到兩週眼看西洋情人節就要到來，不知道有對象的你，禮物是否備妥呢？CITIZEN以「打從芯底愛上你」為概念，推出了亞洲限定櫻花機械表和光動能計時碼表，並邀請代言人Hebe田馥甄示範，透過開芯設計來傳達真心真意。

因應西洋情人節，CITIZEN亦特別打造了亞洲限定櫻花機械表與光動能計時碼表來助攻，透過細膩日式美學讓人把愛送進心坎裡。像是櫻花機械表，就採用了鍍上粉紅金的表殼為主體，面盤則為白蝶貝材質並添加了粉紅櫻花圖案點綴，凸顯優雅好氣質。但這款表最特別的還是位於7點鐘方向，櫻花花瓣形狀的「開芯」設計，讓配戴者能時時看到機芯運行，感受真實的戀愛ing。另一款光動能計時碼表，則以CITIZEN獨家Sakura pink櫻花粉紅金或是粉紅金詮釋外觀，結合35毫米大表徑，戴上手既美又帥。

CITIZEN亞洲限定PC1017-61Y腕表，鍍粉紅金表殼、表鍊，19,800元。圖／CITIZEN提供

而受邀詮釋上述兩款新女表的代言人Hebe田馥甄在過去受訪時也曾提到，粉紅金腕表，不只能襯膚色，更能招桃花，會讓「脫單」機會大增，當然也是情人節最佳贈禮。

CITIZEN光動能CA4534-81X計時碼表（左）及CA4536-86X計時碼表（右），精鋼標表殼，皆16,900元。

不獨厚女性消費者，CITIZEN也準備帶有Outdoor風格的新款光動能計時碼表，得以當作男性的情人節禮物。品牌將台灣市場熱銷的光動能計時碼表換上新配色，延續經典線條設計，並有著受到男性消費者喜愛的43毫米大表徑，同時以方程式賽車終點線的圖紋襯托表款。而且表盤上的計時金屬圈以六角卯釘作為細節亮點，搭配焦土棕以及雨林綠配色，直接讓日常搭配有感升級。

CITIZEN光動能FB1452-66W計時碼表，鍍粉紅金精鋼表殼與表鍊，22,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN亞洲限定PC1017-61Y腕表，鍍粉紅金表殼，19,800元。圖／CITIZEN提供