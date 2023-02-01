最想收到的新生兒禮物！路易威登baby系列三月上市

童年時的驚奇感受和無盡探索的歷程，引領著近幾年來路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的核心價值：品牌更將於2023年3月首次推出專為新生兒所設計的全新Baby系列，以柔軟具有包覆感的服裝、鞋履、配飾和生活精品，陪伴寶寶度過生命中最初始的歲月。多款日常用品和針對特殊場合所適用風格，以及人生中首次擁有、可以成為終生藏品的禮物。

系列設計以童趣、甜美又溫暖的方式轉譯品牌標誌：Meli-Melo主要圖案以天真爛漫風格重組Monogram圖案。揉合溫柔的乳白色、沙丘色和灰色為基調，搭配搶眼亮黃色，讓圖案顯得更活潑。全系列採用符合環保標準的有機棉和LWG認證皮革製作，喀什米爾和羊毛則來自保證動物福祉的合作夥伴。

服裝尺寸提供從出生至12個月大的寶寶穿著所需，包括連身衣、成套嬰兒服、包臀衣、睡衣、洋裝和雙面連帽外套，口袋上飾有Monogram花朵圖紋，內襯為Meli-Melo 圖案，無論是棉紡喀什米爾開襟羊毛衫上的珍珠母貝鈕扣、寶寶燈籠褲和包臀衣上的小刺繡，還是羅緞上細膩的緹花和印花Monogram圖案，都展現出最精細的作工且舒適柔軟質感。

白色和粉色的Mary Janes或Babies兩款鞋履飾有鏤空Monogram圖案，同時還提供裝飾黃色鞋帶的白色或沙丘色短靴、以及針織拖鞋和搭配的花朵毛線帽。圍兜、襪子和其他小配飾則是送禮首選。飾有刺繡花朵的天然真絲厚絨包巾睡墊、Monogram針織毛毯，以及可當成彩色鋪墊的加厚雙面Meli-Melo毛毯提供溫柔的包覆。