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最想收到的新生兒禮物！路易威登baby系列三月上市

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登將於2023年3月首次推出專為新生兒所設計全新系列。圖／路易威登提供
路易威登將於2023年3月首次推出專為新生兒所設計全新系列。圖／路易威登提供

童年時的驚奇感受和無盡探索的歷程，引領著近幾年來路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的核心價值：品牌更將於2023年3月首次推出專為新生兒所設計的全新Baby系列，以柔軟具有包覆感的服裝、鞋履、配飾和生活精品，陪伴寶寶度過生命中最初始的歲月。多款日常用品和針對特殊場合所適用風格，以及人生中首次擁有、可以成為終生藏品的禮物。

系列設計以童趣、甜美又溫暖的方式轉譯品牌標誌：Meli-Melo主要圖案以天真爛漫風格重組Monogram圖案。揉合溫柔的乳白色、沙丘色和灰色為基調，搭配搶眼亮黃色，讓圖案顯得更活潑。全系列採用符合環保標準的有機棉和LWG認證皮革製作，喀什米爾和羊毛則來自保證動物福祉的合作夥伴。

服裝尺寸提供從出生至12個月大的寶寶穿著所需，包括連身衣、成套嬰兒服、包臀衣、睡衣、洋裝和雙面連帽外套，口袋上飾有Monogram花朵圖紋，內襯為Meli-Melo 圖案，無論是棉紡喀什米爾開襟羊毛衫上的珍珠母貝鈕扣、寶寶燈籠褲和包臀衣上的小刺繡，還是羅緞上細膩的緹花和印花Monogram圖案，都展現出最精細的作工且舒適柔軟質感。

白色和粉色的Mary Janes或Babies兩款鞋履飾有鏤空Monogram圖案，同時還提供裝飾黃色鞋帶的白色或沙丘色短靴、以及針織拖鞋和搭配的花朵毛線帽。圍兜、襪子和其他小配飾則是送禮首選。飾有刺繡花朵的天然真絲厚絨包巾睡墊、Monogram針織毛毯，以及可當成彩色鋪墊的加厚雙面Meli-Melo毛毯提供溫柔的包覆。

小手提箱和盥洗用品包等兩兩款箱包，以品牌經典印花布改造成有皮革裝飾和黃色滾邊的同色調緹花面料製作，銀色隨行杯、紀念物珍藏盒和圓形搖鈴上鐫刻品牌的各種標誌圖案，兼具精緻感和功能性。備受歡迎的路易威登泰迪熊以緹花布料製作，雙眼裝飾Monogram花朵，將會是寶寶第一個好朋友。

路易威登將於2023年3月首次推出專為新生兒所設計全新系列。圖／路易威登提供
路易威登將於2023年3月首次推出專為新生兒所設計全新系列。圖／路易威登提供
路易威登Baby系列針織拖鞋會讓小腳更加舒適。圖／路易威登提供
路易威登Baby系列針織拖鞋會讓小腳更加舒適。圖／路易威登提供
路易威登Baby系列裝飾黃色鞋帶的白色短靴與緹花布料的路易威登泰迪熊。圖／路易威登提供
路易威登Baby系列裝飾黃色鞋帶的白色短靴與緹花布料的路易威登泰迪熊。圖／路易威登提供
路易威登將於2023年3月首次推出專為新生兒所設計全新系列。圖／路易威登提供
路易威登將於2023年3月首次推出專為新生兒所設計全新系列。圖／路易威登提供
路易威登Baby系列服裝尺寸從出生至12個月大。圖／路易威登提供
路易威登Baby系列服裝尺寸從出生至12個月大。圖／路易威登提供
路易威登Baby系列服裝尺寸從出生至12個月大。圖／路易威登提供
路易威登Baby系列服裝尺寸從出生至12個月大。圖／路易威登提供

品牌 LV

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