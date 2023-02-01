最奪目的光！陳芳語、Bii畢書盡完美車工鑽石華麗登台
過年期間的的舞台特別閃耀：歌手陳芳語與Bii畢書盡日前在《WE ARE我們的除夕夜》和《2023超級巨星紅白藝能大賞》演出，皆以「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire的珠寶閃耀舞台。陳芳語以品牌復古奢華的Repertoire項鍊和大自然為靈感的Aerial系列耳環與戒指搭配一襲不對稱的斜肩草綠色洋裝，展現讓人目不轉睛的舞台魅力，奪目耀眼的項鍊主鑽重約2克拉。
Bii畢書盡則是以靈感汲取自紐約建築的Triplicity系列項鍊與手環，搭配星星設計的Illa系列耳環和戒指，襯托一身雪白的西裝亮相。Hearts On Fire以現代摩登的設計彰顯鑽石的璀璨與火光，不僅是女性最好的朋友，也能是當代時尚男性造型搭配的首選。
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