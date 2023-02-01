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最奪目的光！陳芳語、Bii畢書盡完美車工鑽石華麗登台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
女星陳芳語和男星Bii畢書盡配戴Hearts On Fire珠寶演出。圖／Hearts On Fire提供
女星陳芳語和男星Bii畢書盡配戴Hearts On Fire珠寶演出。圖／Hearts On Fire提供

過年期間的的舞台特別閃耀：歌手陳芳語與Bii畢書盡日前在《WE ARE我們的除夕夜》和《2023超級巨星紅白藝能大賞》演出，皆以「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire的珠寶閃耀舞台。陳芳語以品牌復古奢華的Repertoire項鍊和大自然為靈感的Aerial系列耳環與戒指搭配一襲不對稱的斜肩草綠色洋裝，展現讓人目不轉睛的舞台魅力，奪目耀眼的項鍊主鑽重約2克拉。

Bii畢書盡則是以靈感汲取自紐約建築的Triplicity系列項鍊與手環，搭配星星設計的Illa系列耳環和戒指，襯托一身雪白的西裝亮相。Hearts On Fire以現代摩登的設計彰顯鑽石的璀璨與火光，不僅是女性最好的朋友，也能是當代時尚男性造型搭配的首選。

男星Bii畢書盡配戴Hearts On Fire鑽石演出《2023超級巨星紅白藝能大賞》。圖／Hearts On Fire提供
男星Bii畢書盡配戴Hearts On Fire鑽石演出《2023超級巨星紅白藝能大賞》。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Illa Wraparound白K金鑽石戒指，46萬4,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Illa Wraparound白K金鑽石戒指，46萬4,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Regal白K金鑽石耳環，31萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Regal白K金鑽石耳環，31萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
女星陳芳語配戴Hearts On Fire鑽石演出《WE ARE 我們的除夕夜》。圖／Hearts On Fire提供
女星陳芳語配戴Hearts On Fire鑽石演出《WE ARE 我們的除夕夜》。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Triplicity白K金鑽石項鍊，319萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Triplicity白K金鑽石項鍊，319萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
男星Bii畢書盡配戴Hearts On Fire鑽石演出《2023超級巨星紅白藝能大賞》。圖／Hearts On Fire提供
男星Bii畢書盡配戴Hearts On Fire鑽石演出《2023超級巨星紅白藝能大賞》。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Triplicity白K金鑽石手環，347萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Triplicity白K金鑽石手環，347萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Illa白K金鑽石耳環，39萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Illa白K金鑽石耳環，39萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Illa Cosmic白K金鑽石戒指，96萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Illa Cosmic白K金鑽石戒指，96萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Sunburst白K金鑽石戒指，12萬4,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Sunburst白K金鑽石戒指，12萬4,000元。圖／Hearts On Fire提供
男星Bii畢書盡配戴Hearts On Fire鑽石演出《2023超級巨星紅白藝能大賞》。圖／Hearts On Fire提供
男星Bii畢書盡配戴Hearts On Fire鑽石演出《2023超級巨星紅白藝能大賞》。圖／Hearts On Fire提供
女星陳芳語配戴Hearts On Fire鑽石演出《WE ARE 我們的除夕夜》。圖／Hearts On Fire提供
女星陳芳語配戴Hearts On Fire鑽石演出《WE ARE 我們的除夕夜》。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石戒指，23萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石戒指，23萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供

鑽石 陳芳語 畢書盡

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