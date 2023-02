最奪目的光！陳芳語、Bii畢書盡完美車工鑽石華麗登台

過年期間的的舞台特別閃耀:歌手陳芳語與Bii畢書盡日前在《WE ARE我們的除夕夜》和《2023超級巨星紅白藝能大賞》演出,皆以「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire的珠寶閃耀舞台。陳芳語以品牌復古奢華的Repertoire項鍊和大自然為靈感的Aerial系列耳環與戒指搭配一襲不對稱的斜肩草綠色洋裝,展現讓人目不轉睛的舞台魅力,奪目耀眼的項鍊主鑽重約2克拉。

Bii畢書盡則是以靈感汲取自紐約建築的Triplicity系列項鍊與手環,搭配星星設計的Illa系列耳環和戒指,襯托一身雪白的西裝亮相。Hearts On Fire以現代摩登的設計彰顯鑽石的璀璨與火光,不僅是女性最好的朋友,也能是當代時尚男性造型搭配的首選。 男星Bii畢書盡配戴Hearts On Fire鑽石演出《2023超級巨星紅白藝能大賞》。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Illa Wraparound白K金鑽石戒指,46萬4,000元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Aerial Regal白K金鑽石耳環,31萬2,000元。圖/Hearts On Fire提供 女星陳芳語配戴Hearts On Fire鑽石演出《WE ARE 我們的除夕夜》。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Triplicity白K金鑽石項鍊,319萬5,000元。圖/Hearts On Fire提供 男星Bii畢書盡配戴Hearts On Fire鑽石演出《2023超級巨星紅白藝能大賞》。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Triplicity白K金鑽石手環,347萬元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Illa白K金鑽石耳環,39萬2,000元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Illa Cosmic白K金鑽石戒指,96萬9,000元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Aerial Sunburst白K金鑽石戒指,12萬4,000元。圖/Hearts On Fire提供 男星Bii畢書盡配戴Hearts On Fire鑽石演出《2023超級巨星紅白藝能大賞》。圖/Hearts On Fire提供 女星陳芳語配戴Hearts On Fire鑽石演出《WE ARE 我們的除夕夜》。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石戒指,23萬3,000元。圖/Hearts On Fire提供