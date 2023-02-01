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掰了18年的回憶！莎拉潔西卡帕克、J.LO愛鞋品牌結束營業

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
莎拉潔西卡帕克、性感天后J.LO愛戴的女鞋設計師Nicholas Kirkwood在社群平台上，無預警的宣布結束同名品牌。圖／摘自facebook
莎拉潔西卡帕克、性感天后J.LO愛戴的女鞋設計師Nicholas Kirkwood在社群平台上，無預警的宣布結束同名品牌。圖／摘自facebook

受到「慾望城市」女星莎拉潔西卡帕克、性感天后J.LO愛戴的英國女鞋設計師Nicholas Kirkwood在社群平台上，無預警的宣布結束同名品牌。這也是繼服裝設計師Raf Simons於去年11月結束個人品牌後，再有知名設計師因為市場變遷緣故，必須關閉已經營十餘年的時尚品牌。

即使新冠疫情在全球逐漸趨緩，國際間的旅行也正常化，但不得不否認，這近三年時尚流行市場也有了全新改變。消費者對於穿著舒適要求更高，讓運動休閒品牌受益，但相反的設計師品牌則成受害者。2005年成立個人同名女鞋品牌的Nicholas Kirkwood日前就不得不忍著宣布結束經營，他認為自己經歷了一段驚濤駭浪卻也令人振奮的旅程，同時感謝一路支持他的合作夥伴們。

Nicholas Kirkwood設計風格，結合了華麗與實驗性，常有讓人驚艷不已的造型誕生，雖然曾被批評過於前衛與陽剛，但仍受到像是私底下也愛買鞋的女星莎拉潔西卡帕克、天后J.LO等人支持。2011年Nicholas Kirkwood更推出受傳奇塗鴉大師Keith Haring啟發的系列，同年成立首家旗艦店，聲勢如日中天；2013年更被LVMH集團相中品牌發展潛力而納入旗下，並續任創意總監。然而，設計師Nicholas Kirkwood卻在2020年與LVMH集團分手，並買回股權自行經營。

在結束18年的個人品牌前，Nicholas Kirkwood經營不善也早有跡象，像是遲遲未推出2023年春夏系列新作、以及和經銷商終止合作等，但對於品牌粉絲仍是不勝唏噓。而自2008年起，Nicholas Kirkwood就擔任義大利品牌Pollini的配飾總監，除了鞋履還負責包袋系列的統籌。所以隨著同名品牌的結束，未來也只能在Pollini買到他的作品。

英國女鞋設計師Nicholas Kirkwood過去的鞋履作品。圖／摘自facebook
英國女鞋設計師Nicholas Kirkwood過去的鞋履作品。圖／摘自facebook

英國女鞋設計師Nicholas Kirkwood過去的鞋履作品。圖／摘自facebook
英國女鞋設計師Nicholas Kirkwood過去的鞋履作品。圖／摘自facebook

英國女鞋設計師Nicholas Kirkwood過去的鞋履作品。圖／摘自facebook
英國女鞋設計師Nicholas Kirkwood過去的鞋履作品。圖／摘自facebook

英國女鞋設計師Nicholas Kirkwood過去的鞋履作品。圖／摘自facebook
英國女鞋設計師Nicholas Kirkwood過去的鞋履作品。圖／摘自facebook

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