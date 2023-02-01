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燈會開幕前就定位 蔣萬安：林奕華2月3日上任副市長

最想收到女神Lisa、男神山P同款！寶格麗情人節獻禮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）BVLGARI Aluminium系列鋁合金40毫米自動計時腕表，約14萬2,300元；BVLGARI Serpenti Seduttori 33毫米精鋼黑色漆面鑲鑽腕表，約23萬元。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Aluminium系列鋁合金40毫米自動計時腕表，約14萬2,300元；BVLGARI Serpenti Seduttori 33毫米精鋼黑色漆面鑲鑽腕表，約23萬元。圖／寶格麗提供

2月14日西洋情人節將至，寶格麗（BVLGARI）獻上來自羅馬的熱情之美，為不同型態的愛戀傳遞最真摯的情意。在設計上超越性別、擁有微型建築結構的B.zero1系列，適合個性風格的情侶一起配戴，不論是最貼近對方心臟的項鍊吊墜，或是可以牽手並排的對戒，豐富的設計讓彼此保有獨特自我的同時又相互呼應。若是要告白充滿魅惑能量的對象，Serpenti系列運用幾何造型和流暢線條，以玫瑰金及白Ｋ金打造蜿蜒指尖與手腕的手環及戒指，將令人無法抗拒的靈蛇風采表露無遺。

為戀人送上腕錶，有隨時貼身陪伴、珍惜相聚時光之意。黑色漆面的Serpenti Seduttori精鋼鑲鑽腕表與黑色橡膠表圈的Bulgari Aluminium系列鋁合金計時腕表，是年輕情侶低調奢華的對表首選。若是送給時髦大膽、穿著深具個性的男士，以羅馬建築為靈感的Octo Finissimo Automatic緞面拋光精鋼超薄自動腕表，雋永八角造型表殼襯托鮮明的藍色漆面表盤，是動靜皆宜的百搭首選。

針對女孩夢寐以求的經典Serpenti包款，本季最新的Serpentine Pouch小牛皮手拿包，以迷人的淡金色黃銅蛇身邊框搭配玫瑰石英色與象牙蛋白石色包身，時髦且搭配度高；包形方長的Serpenti Forever East-West洋紅尖晶石色小牛皮肩背包則採用2023年度代表色「萬歲洋紅Viva Magenta」，事低調紀念交往年份的愛藏心機首選。

寶格麗品牌代言人蔡依林詮釋Serpenti系列珠寶與腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人蔡依林詮釋Serpenti系列珠寶與腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST洋紅尖晶石色小牛皮肩背包，約70,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST洋紅尖晶石色小牛皮肩背包，約70,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金項鍊，16萬5,700元；BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷項鍊，16萬4,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金項鍊，16萬5,700元；BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷項鍊，16萬4,200元。圖／寶格麗提供
（由上至下）BVLGARI Octo Finissimo S緞面拋光精鋼40毫米超薄自動腕表，39萬8,700元；BVLGARI Serpenti Tubogas精鋼與玫瑰金雙螺旋35毫米腕表，57萬9,000元。圖／寶格麗提供
（由上至下）BVLGARI Octo Finissimo S緞面拋光精鋼40毫米超薄自動腕表，39萬8,700元；BVLGARI Serpenti Tubogas精鋼與玫瑰金雙螺旋35毫米腕表，57萬9,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人蔡依林詮釋B.zero1系列作品。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人蔡依林詮釋B.zero1系列作品。圖／寶格麗提供
寶格麗珠寶與腕表品牌大使山下智久配戴BVLGARI Aluminium系列鋁合金計時腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗珠寶與腕表品牌大使山下智久配戴BVLGARI Aluminium系列鋁合金計時腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽雙圈戒指，約14萬9,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽雙圈戒指，約14萬9,600元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人、BLACKPNK成員LISA配戴寶格麗B.zero1系列珠寶及Serpenti Tubogas腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人、BLACKPNK成員LISA配戴寶格麗B.zero1系列珠寶及Serpenti Tubogas腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Logo系列玫瑰金手環，約14萬3,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Logo系列玫瑰金手環，約14萬3,600元。圖／寶格麗提供
寶格麗珠寶與腕表品牌大使山下智久配戴BVLGARI Aluminium系列鋁合金計時腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗珠寶與腕表品牌大使山下智久配戴BVLGARI Aluminium系列鋁合金計時腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑽石雙圈手環，約158萬4,000元起，價格依尺寸而定；BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石手環，約87萬8,000元起，價格依尺寸而定。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑽石雙圈手環，約158萬4,000元起，價格依尺寸而定；BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石手環，約87萬8,000元起，價格依尺寸而定。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金項鍊，約16萬5,700元，54 – 60cm長。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金項鍊，約16萬5,700元，54 – 60cm長。圖／寶格麗提供

羅馬 腕表 情侶

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