最想收到女神Lisa、男神山P同款！寶格麗情人節獻禮
2月14日西洋情人節將至，寶格麗（BVLGARI）獻上來自羅馬的熱情之美，為不同型態的愛戀傳遞最真摯的情意。在設計上超越性別、擁有微型建築結構的B.zero1系列，適合個性風格的情侶一起配戴，不論是最貼近對方心臟的項鍊吊墜，或是可以牽手並排的對戒，豐富的設計讓彼此保有獨特自我的同時又相互呼應。若是要告白充滿魅惑能量的對象，Serpenti系列運用幾何造型和流暢線條，以玫瑰金及白Ｋ金打造蜿蜒指尖與手腕的手環及戒指，將令人無法抗拒的靈蛇風采表露無遺。
為戀人送上腕錶，有隨時貼身陪伴、珍惜相聚時光之意。黑色漆面的Serpenti Seduttori精鋼鑲鑽腕表與黑色橡膠表圈的Bulgari Aluminium系列鋁合金計時腕表，是年輕情侶低調奢華的對表首選。若是送給時髦大膽、穿著深具個性的男士，以羅馬建築為靈感的Octo Finissimo Automatic緞面拋光精鋼超薄自動腕表，雋永八角造型表殼襯托鮮明的藍色漆面表盤，是動靜皆宜的百搭首選。
針對女孩夢寐以求的經典Serpenti包款，本季最新的Serpentine Pouch小牛皮手拿包，以迷人的淡金色黃銅蛇身邊框搭配玫瑰石英色與象牙蛋白石色包身，時髦且搭配度高；包形方長的Serpenti Forever East-West洋紅尖晶石色小牛皮肩背包則採用2023年度代表色「萬歲洋紅Viva Magenta」，事低調紀念交往年份的愛藏心機首選。
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