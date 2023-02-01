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以藝術手繪呈現花道！愛馬仕推限量香氛「玫瑰花道」

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
愛馬仕聞香珍藏系列「玫瑰花道」／手繪皮套版限量款100ml／77,200元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕聞香珍藏系列「玫瑰花道」／手繪皮套版限量款100ml／77,200元。圖／愛馬仕提供

在日本文化中的「花道」，意諭著為花朵注入生命的技藝，從中探討自然生命、動植物的密切聯繫，從中汲取創作泉源的藝術，而花道，更多了將生活美學與哲學融為一體，表達出天、地、人之間的無窮可能。愛馬仕的聞香珍藏系列，推出限定版香氛「玫瑰花道」，希望以此來詮釋花道的悠久傳統，特別與藝術家Shinsuke Kawahara合作，而藝術家的祖母也是一位花道家。

花道的藝術中，也包括將不對稱、空間與層次感等元素，以花材重組的方式，呈現出優雅且和諧的風韻，這也讓Shinsuke Kawahara特別創作出一幅插畫，輕盈的玫瑰花在香水瓶上綻放，象徵著花道的意象，而俏皮的小兔子，呼應兔年元素，呈現出簡單卻又極具趣味的畫面。

為呈現出這幅插畫，200毫升裝的瓶身上，以絲網印刷工藝，在玻璃香水瓶上呈現出圖案，100毫升裝則是將圖案，繪製上Tadelakt小牛皮套上，皮套的繪製均由單一功將完成，再鮮紅色皮革上勾勒圖好，每件皮套需耗時約2小時，展現出愛馬仕的精湛工藝。兩種規格的香水瓶，均有皮革包覆的瓶蓋，呈現出完美質感。

而此「玫瑰花道」的香氛，呈現出沾有晶瑩露珠的玫瑰、爽脆大黃形成對比，充滿醇厚的芳香，葡萄柚勾引出層次感，而木蘭花呈現出爽辣的氣息，最後的麝香調與玫瑰呈現出濃郁芬芳，細細的香草氣息，一整個空靈澄澈的詩篇風格，完美展現了聞香珍藏系列的格調。

愛馬仕聞香珍藏系列「玫瑰花道」系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕聞香珍藏系列「玫瑰花道」系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕聞香珍藏系列「玫瑰花道」／絲網印花玻璃瓶限量款200ml／40,800元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕聞香珍藏系列「玫瑰花道」／絲網印花玻璃瓶限量款200ml／40,800元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 藝術家

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