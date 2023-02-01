momo購物網週期購攜手AVEDA限量推「Beauty Box美妝小粉盒」

看準綠色純淨保養風潮正盛，momo購物網「週期購」攜手AVEDA推出2月「Beauty Box美妝小粉盒」，網羅美髮控一致激推的「純香洗髮精／迷迭薄荷洗髮精」與「蘊活菁華更新洗髮精／潤髮乳」、受損髮必備「花植結構重鍵精華／護髮膜」、經典沐浴系列「純香／迷迭薄荷沐浴乳」、療癒派身體滋養首選「潤手霜」與「潤足霜」等6大選用100% Vegan成分的明星商品，從頭到腳全面滿足保養儀式感，更獨家祭出AVEDA與台灣時尚設計師JAMEI CHEN陳季敏合作款「時尚束口袋」，限時搶購價888元，限量1,800盒售完為止（部分品項採隨機出貨）。

2月momo購物網週期購「Beauty Box美妝小粉盒」精選6大AVEDA超人氣夯品，一盒滿足基礎洗護髮、沐浴滋潤及身體保養需求，均堅持採用永續純淨花植及Vegan零動物性成分，與100%風力及太陽能生產包裝，給予身體髮膚最天然的呵護，還有momo購物網獨家限定款AVEDA時尚束口袋，讓大家時髦踏出愛護地球的第一步。