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momo購物網週期購攜手AVEDA限量推「Beauty Box美妝小粉盒」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網週期購攜手AVEDA推出2月「Beauty Box美妝小粉盒」，限時搶購價888元，限量1,800盒售完為止。圖／momo購物網提供
momo購物網週期購攜手AVEDA推出2月「Beauty Box美妝小粉盒」，限時搶購價888元，限量1,800盒售完為止。圖／momo購物網提供

看準綠色純淨保養風潮正盛，momo購物網「週期購」攜手AVEDA推出2月「Beauty Box美妝小粉盒」，網羅美髮控一致激推的「純香洗髮精／迷迭薄荷洗髮精」與「蘊活菁華更新洗髮精／潤髮乳」、受損髮必備「花植結構重鍵精華／護髮膜」、經典沐浴系列「純香／迷迭薄荷沐浴乳」、療癒派身體滋養首選「潤手霜」與「潤足霜」等6大選用100% Vegan成分的明星商品，從頭到腳全面滿足保養儀式感，更獨家祭出AVEDA與台灣時尚設計師JAMEI CHEN陳季敏合作款「時尚束口袋」，限時搶購價888元，限量1,800盒售完為止（部分品項採隨機出貨）。

2月momo購物網週期購「Beauty Box美妝小粉盒」精選6大AVEDA超人氣夯品，一盒滿足基礎洗護髮、沐浴滋潤及身體保養需求，均堅持採用永續純淨花植及Vegan零動物性成分，與100%風力及太陽能生產包裝，給予身體髮膚最天然的呵護，還有momo購物網獨家限定款AVEDA時尚束口袋，讓大家時髦踏出愛護地球的第一步。

momo購物網週期購以零壓力、最便利的自動補貨服務圈粉無數，今年1月至今買氣較去年同期成長逾3成，從3C、家電、生鮮食品、家居用品、保健補給、清潔保養、婦幼到寵物等各類商品皆能一鍵下單、直送到府。因應國外吹起的美妝盒風潮，momo購物網週期購也祭出集結當紅美妝爆品的「Beauty Box美妝小粉盒」，每每推出即引起美妝控熱議，「Beauty Box美妝小粉盒」採訂閱制，以3個月為一期，每3個月配送一盒，下一盒配送時間即為今年5月。momo購物網將於每期訂單成立前提醒是否續購並通知配送日期，如欲中止訂閱也無須繁雜手續，可隨時免費取消，亦可跳過其中一期。

momo購物網週期購攜手AVEDA推出2月「Beauty Box美妝小粉盒」，內含AVEDA花植結構重鍵精華／護髮膜（10ml＋10ml）。圖／momo購物網提供
momo購物網週期購攜手AVEDA推出2月「Beauty Box美妝小粉盒」，內含AVEDA花植結構重鍵精華／護髮膜（10ml＋10ml）。圖／momo購物網提供
momo購物網週期購攜手AVEDA推出2月「Beauty Box美妝小粉盒」，內含AVEDA純香洗髮精250ml或迷迭薄荷洗髮精250ml（隨機出貨）。圖／momo購物網提供
momo購物網週期購攜手AVEDA推出2月「Beauty Box美妝小粉盒」，內含AVEDA純香洗髮精250ml或迷迭薄荷洗髮精250ml（隨機出貨）。圖／momo購物網提供
momo購物網週期購攜手AVEDA推出2月「Beauty Box美妝小粉盒」，內含AVEDA潤手霜40ml。圖／momo購物網提供
momo購物網週期購攜手AVEDA推出2月「Beauty Box美妝小粉盒」，內含AVEDA潤手霜40ml。圖／momo購物網提供
momo購物網週期購攜手AVEDA推出2月「Beauty Box美妝小粉盒」，內含AVEDA蘊活菁華更新洗髮精／潤髮乳（10ml＋10ml兩入組）。圖／momo購物網提供
momo購物網週期購攜手AVEDA推出2月「Beauty Box美妝小粉盒」，內含AVEDA蘊活菁華更新洗髮精／潤髮乳（10ml＋10ml兩入組）。圖／momo購物網提供
momo購物網週期購攜手AVEDA推出2月「Beauty Box美妝小粉盒」，內含AVEDA純香沐浴乳50ml或迷迭薄荷沐浴乳50ml或潤足霜40ml（3款隨機出貨）。圖／momo購物網提供
momo購物網週期購攜手AVEDA推出2月「Beauty Box美妝小粉盒」，內含AVEDA純香沐浴乳50ml或迷迭薄荷沐浴乳50ml或潤足霜40ml（3款隨機出貨）。圖／momo購物網提供

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