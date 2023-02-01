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LEGO樂高首座花藝咖啡廳快閃信義區 必拍浪漫花牆、超萌蛋糕擺飾好可愛

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
浪花花藝還以乾燥花擺飾來創作，在入口處佈置了一面有著樂高Logo的視覺牆。記者曾智緯／攝影
浪花花藝還以乾燥花擺飾來創作，在入口處佈置了一面有著樂高Logo的視覺牆。記者曾智緯／攝影

台灣LEGO樂高攜手藝人陳艾琳創立的「浪花花藝」以及認證積木大師黃彥智，一同打造首座花藝咖啡廳，從即日起至2月14日為止，快閃信義誠品店一樓。不只有特別為咖啡廳設計的全新積木創作，現場更有夢幻花牆，絕對是逛街拍美照的熱門去處！

去年LEGO樂高在信義誠品店前展出花藝系列療癒「多肉植物」、「蘭花」盒組，並以溫室為主題，成立了期間限定的「植」感溫室，受到消費者以及逛街的民眾喜愛，紛紛駐足拍照打卡。因此，在今年延續了相同概念，再度為花藝系列的「野花花束」、「乾燥花擺飾」盒組上市，特別在同一個地點，找來浪花花藝、樂高認證大師黃彥智，打造全台首座花藝咖啡廳。

台灣LEGO樂高攜手藝人陳艾琳創立的「浪花花藝」以及認證積木大師黃彥智，一同打造首座花藝咖啡廳。記者曾智緯／攝影
台灣LEGO樂高攜手藝人陳艾琳創立的「浪花花藝」以及認證積木大師黃彥智，一同打造首座花藝咖啡廳。記者曾智緯／攝影

進到LEGO樂高花藝咖啡廳裡，能一次欣賞到這三年所推出的花藝系列盒組，以及剛上市的新品等，浪花花藝還以乾燥花擺飾來創作，在入口處佈置了一面有著樂高Logo的視覺牆、以及試管花束來裝飾牆面。不僅如此，樂高認證大師黃彥智則以野花花束來設計，完成了兩幅大型畫作，更呼應咖啡廳的氛圍，還創作了包括咖啡杯與蛋糕、甜點等擺飾，讓人看了都忍不住直呼好可愛。

LEGO樂高首座花藝咖啡廳，由浪花花藝利用試管花束來裝飾牆面。記者曾智緯／攝影
LEGO樂高首座花藝咖啡廳，由浪花花藝利用試管花束來裝飾牆面。記者曾智緯／攝影

而消費者跟逛街民眾，能到花藝咖啡廳欣賞這些精湛的作品之外，現在也能自行動手體驗，樂高設置的「你我愛在一切」牆，傳遞戀愛密語，拍照打卡分享之後，即可到一旁由浪花花藝設計的浪漫花牆鞦韆區，獲得專人拍攝的紀念照一張。同時，只要在2月14日前購買花藝系列盒組，還會加贈「友誼之花」樂高小包，送完為止。

LEGO樂高花藝咖啡廳一旁有著浪花花藝設計的浪漫花牆鞦韆區。記者曾智緯／攝影
LEGO樂高花藝咖啡廳一旁有著浪花花藝設計的浪漫花牆鞦韆區。記者曾智緯／攝影

樂高花藝系列的「野花花束」、「乾燥花擺飾」盒組上市。記者曾智緯／攝影
樂高花藝系列的「野花花束」、「乾燥花擺飾」盒組上市。記者曾智緯／攝影

樂高認證大師黃彥智呼應花藝咖啡廳氛圍，還創作了咖啡杯與蛋糕、甜點等擺飾，讓人看了都忍不住直呼好可愛。記者曾智緯／攝影
樂高認證大師黃彥智呼應花藝咖啡廳氛圍，還創作了咖啡杯與蛋糕、甜點等擺飾，讓人看了都忍不住直呼好可愛。記者曾智緯／攝影

樂高認證大師黃彥智則以野花花束來設計，完成了兩幅大型畫作。記者曾智緯／攝影
樂高認證大師黃彥智則以野花花束來設計，完成了兩幅大型畫作。記者曾智緯／攝影

咖啡廳 樂高

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