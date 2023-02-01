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台灣大哥大網路門市「好速成双」限時優惠！momo幣大放送再抽iPad Air5

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至2月28日於台灣大哥大網路門市申辦「好速成双」指定專案，最高送3,500元momo幣，每月另享mo幣多。圖／台灣大哥大提供
即日起至2月28日於台灣大哥大網路門市申辦「好速成双」指定專案，最高送3,500元momo幣，每月另享mo幣多。圖／台灣大哥大提供

兔年開工大吉，台灣大哥大及台灣大寬頻祭出限時迎春優惠，即日起至2月28日於台灣大哥大網路門市申辦「好速成双」1,599元專案，除申辦即可享最高3,500元momo幣外，還有機會每月再領750元momo幣，更可抽Apple iPad Air5。台灣大寬頻網路門市於2月2日至2月8日推出超值價799元享「Wi-Fi滿屋」500M光纖上網，送泰國住宿券、Disney+暢看3個月，再月月抽泰國來回機票優待券。

台灣大哥大推出網路門市限時加碼回饋，即日起至2月28日於網路門市申辦「好速成双」1,599元專案，加碼送momo幣1,000元，還可抽Apple iPad Air5，用戶除了享受5G行動與1Gbps光纖的上網體驗外，還有2,500元momo幣、Chromecast 4K版、暢連神器Mesh Wi-Fi 6等好禮多選一，等同申辦最高可享3,500元momo幣。此外，更有「mo幣多」優惠，於momo購物網消費滿額，每月可再獲得最高750元momo幣。

台灣大寬頻也推出迎新快閃優惠，2月2日至2月8日於網路門市申辦「Wi-Fi滿屋」500M光纖上網方案，月付只要799元，免費提供2台高規格Mesh Wi-Fi 6連網神器，大幅提升網速、降低延遲時間，傳輸量倍增、涵蓋範圍更廣，享全屋零死角的高品質無線上網服務，多裝置同時連線追劇、打遊戲都順暢。活動期間申辦好康多重送，不僅有Disney+暢看3個月、迪士尼獨家大禮包、泰國曼谷4天3夜住宿和一日遊優待券，更月月回饋momo幣，合約期間共可享1,800元momo幣，還能參加月月抽泰國曼谷來回機票優待券活動。

同時台灣大寬頻也提供老客戶專屬回饋，HD99或HD148高畫質套餐收視戶只要於每月10日前完成當月繳費，即可參加續繳線上「拉霸轉好禮」活動，有機會獲得便利商店49元早餐組合兌換券或Disney+無限暢看1個月等限時限量好康。

Disney+漫威宇宙電影《黑豹2：瓦干達萬歲》上線，講述國王離世後，瓦干達人民收起悲傷之心團結生活，本片女演員之一更獲第80屆金球獎最佳女配角殊榮。最新韓國電影則有探討棄嬰議題的《嬰兒轉運站》、喜劇電影《樂透大作戰》、續集動作電影《機密同盟2》等。現在申辦Disney+年繳方案只要1,620元（原價3,240元），還有機會帶回《黑豹2：瓦干達萬歲》電影限量贈品。

HBO原創影集《最後生還者》好評熱播中，改編自暢銷電玩遊戲，描述現代文明因一場感染而毀滅後，倖存者喬爾受雇將一名少女偷渡出高壓統治的軍事管制區，人類如何找到生存之道為本劇探討重點。2月6日起每周一晚上10點鎖定HBO（第65台）和HBO HD（第235台）並留意節目活動訊息，週週抽HBO好禮。

迎接西洋情人節，韓國娛樂台（第215台）2月6日起每周一晚上7點首播大受好評的《愛情化學》第3季，重溫韓劇中讓人臉紅心跳的高甜場景與主題曲；Cmusic（第219台）2月17日起每周五晚上8點呈獻《CMUSIC情人節》，沉浸在古典柔情曲調中，還有《樂來越愛你》、《以你的名字呼喚我》等經典電影配樂。

Disney+本月推薦《黑豹2：瓦干達萬歲》，申辦指定方案抽電影限量贈品。圖／台灣大哥大提供
Disney+本月推薦《黑豹2：瓦干達萬歲》，申辦指定方案抽電影限量贈品。圖／台灣大哥大提供
鎖定HBO全新原創影集《最後生還者》，週週都有機會帶回無線滑鼠。圖／台灣大哥大提供
鎖定HBO全新原創影集《最後生還者》，週週都有機會帶回無線滑鼠。圖／台灣大哥大提供
台灣大寬頻推出迎新快閃優惠，2月2日至2月8日於網路門市申辦台灣大寬頻500M光纖上網限時月付799元，再送momo幣、Disney+暢看、泰國住宿券。圖／台灣大哥大提供
台灣大寬頻推出迎新快閃優惠，2月2日至2月8日於網路門市申辦台灣大寬頻500M光纖上網限時月付799元，再送momo幣、Disney+暢看、泰國住宿券。圖／台灣大哥大提供

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