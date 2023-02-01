更排不到了！台南清水堂3/1起週休5日 忠實粉絲淚崩

位於台南市中西區中正路的人氣冰品名店清水堂，日前無預警在臉書粉專貼出公告，老闆預定自3月1日起改為週休5日，引來粉絲紛紛留言熱情「已經沒什麼機會吃的，未來根本沒機會了」、「忠實粉絲淚崩」、「有幸七年前排隊人潮出現前，喝過海尼根特調愛玉，然後接著清水堂就爆紅惹！（排不到）」。

清水堂老闆透過粉專發文表示，「我在今年2月28日後，就要半退休了。3月份開始，清水堂本館營業時間，一個禮拜只營業2天，就是每週六日或連續假日。」

清水堂冰品以澎湃大份量與老闆自行研發的獨家口味，廣受粉絲喜愛。不但老闆自創的「草莓冰」，曾創下一天熱賣750碗的紀錄；即便是7年前獨創的「海尼根特調愛玉」，至今仍令粉絲津津樂道；各式各樣的愛玉冰，更是多年人氣不墜的招牌商品。

清水堂老闆在發文中指出，「經營清水堂進入了第14年，我也有我自己的人生規劃。像3、4月的時候，會跟朋友合作一家『小清水堂』，還有，我也想去外面的世界走走，像之前一樣我暫停營業一年半，一樣跑去當部落客。而這次我想去拍影片，分享一些旅遊跟美食給大家，順便看一下外面的世界。」