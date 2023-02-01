獨／晴光市場人氣拉麵「梓山」熄燈　網：最愛的雞白湯

台北人氣拉麵又少一間！位於晴光市場商圈的拉麵店「梓山AZUSAYAMA」近期宣佈，即將於4月底結束營業，為三年半的營業時光劃下句點。 隨著消息一出，粉絲們也表示「怎麼會這樣…」、「最愛的雞白湯」

店址位於雙城街的「梓山AZUSAYAMA」，自2019年9月底開業至今，主打鷹流系雞白湯拉麵，以雞白湯清湯、雞白湯濃湯為基底，搭配上雞肉叉燒、糖心蛋、筍乾等配料組合，提供糖心蛋拉麵、清湯白雞麵、肉肉拉麵、濃湯拉麵等不同的品項，店內還會不定期推出限定口味，針對每月29日，也提供「肉量升級」的免費活動，是許多拉麵控在晴光市場的口袋名單之一，目前在google上獲得超過200則評論，平均獲得4.4顆星。