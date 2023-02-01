獨／晴光市場人氣拉麵「梓山」熄燈 網：最愛的雞白湯
台北人氣拉麵又少一間！位於晴光市場商圈的拉麵店「梓山AZUSAYAMA」近期宣佈，即將於4月底結束營業，為三年半的營業時光劃下句點。 隨著消息一出，粉絲們也表示「怎麼會這樣…」、「最愛的雞白湯」
店址位於雙城街的「梓山AZUSAYAMA」，自2019年9月底開業至今，主打鷹流系雞白湯拉麵，以雞白湯清湯、雞白湯濃湯為基底，搭配上雞肉叉燒、糖心蛋、筍乾等配料組合，提供糖心蛋拉麵、清湯白雞麵、肉肉拉麵、濃湯拉麵等不同的品項，店內還會不定期推出限定口味，針對每月29日，也提供「肉量升級」的免費活動，是許多拉麵控在晴光市場的口袋名單之一，目前在google上獲得超過200則評論，平均獲得4.4顆星。
雖然獲得許多拉麵迷的喜愛，但是梓山於1月31日在官方臉書發表停業預告，表示「謝謝大家三年半來對梓山的愛護 梓山將在四月底和大家道別」隨著公告出爐，就引起網友們的不捨，表示「不可以 你沒有了我怎麼辦」、「我最愛的雞白湯」、「怎麼這麼突然」、「不…跟老婆交往吃到現在有兩小…回憶啊！」
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