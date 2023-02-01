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G-Dragon賞香奈兒高訂大秀：感覺像愛麗絲夢遊仙境
香奈兒（CHANEL）上周甫於法國巴黎的巴黎臨時大皇宮發佈2023春夏高級訂製服系列大秀，秀後，眾品牌大使與名人受訪，分享秀場最令其印象深刻的動物寓言。香奈兒品牌大使、韓國男星G-Dragon表示感覺如愛麗絲夢遊仙境，頭戴黑色高禮帽、脖子上綁著領結的造型更讓他想起《查理與巧克力工廠》的主角威利旺卡（Willy Wonka）。
蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）除了與G-Dragon同框合影，也說到這場秀讓她想起自童年起就很著迷的馬戲團女性團員，頂著高禮帽、穿短裙和靴子的模樣，並為這些精緻無比的服飾細節和工匠技藝讚嘆不已。新生代演員露西波頓（Lucy Boynton）與沙迪辛克（Sadie Sink）也在秀後受訪，提到自己秀上最喜愛的服裝和細節時，眼睛都為之一亮。
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