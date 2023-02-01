國師唐綺陽2/2直播開箱 晶彩盛年金門高粱酒限量登場

黑松首次聯手金酒與有「國師」之稱的知名占星專家唐綺陽，合作推出「晶彩盛年金門高粱酒」系列首部曲，並指定採用2023年幸運色——藍綠色的Swarovski元素頂級璀璨藍晶，傳遞極致祝福。將美好寓意的「Swarovski水晶」結合東方生肖的「銀兔」，期許大家在新的一年都能「晶」想事成。全台20,000瓶即日起限量販售，唐綺陽也將於2月2日（四）晚上8點，於粉絲專頁直播開箱，並送出2023年度最閃的「晶彩盛年高粱酒」。

唐綺陽據今年星象運勢，推敲出年度幸運色——藍綠色，因此瓶身設計特別以Swarovski元素璀璨藍晶精心打造，承載了滿滿的祝福寓意。唐綺陽表示：「2023 年冥王星首次進入水瓶座，會有許多發展、新格局的可能性，只要有所付出，就有實踐所願的機會。」

「晶彩盛年金門高粱酒」融合東西文化的祝福元素，打造出前所未有的美好寓意，不僅是一支高粱酒，更是藝術品，也是送禮收藏皆宜的夢幻逸品。其所採用的Swarovski元素Oval fancy stone蛋型水晶代表了希望、重生的美好涵義，也代表了「晶」想事成的祝福；簡約俐落的瓶身設計，搭配現代幾何美學手法重新詮釋Swarovski水晶綻放的耀眼光芒，更凸顯了璀璨藍晶的高貴與質感；瓶蓋上飛躍的銀兔更是畫龍點睛，兔躍新春的無畏姿態傳遞出新的一年要繼續勇往直前，並期許大家在2023年鴻兔大展，在國師的祝福下「晶」想事成。