手上的小行星？Corum聯手Lab Noir獻Bubble 47陀飛輪
泡泡的存在，並非展示脆弱，而是提醒我們珍惜時間，保握稍縱即逝的當下。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）與Label Noir合作，推出一款Bubble 47 X Label Noir聯名表款，奇幻的視覺折射效果，宛如帶來一顆手腕上的小行星。
Label Noir原本是來自瑞士的改裝表品牌，由於以「黑（Noir）」之名，經過Label Noir「經手」的表款悉數換上了酷黑視覺，無論是鑲上彩色寶石的勞力士、具有大力水手圖案的Reseroir、或是三針一線設計的Louis Erard，都是Label Noir的傑出之作。
而本次Corum與Label Noir的合作則帶來一款全球限量一只、收藏家等級的的Bubble 47中置陀飛輪。陀飛輪的裝置完全佔據了表面中央、成為表款焦點，加上Bubble系列使用具有明顯弧度、宛如泡泡的藍寶石水晶玻璃，讓陀飛輪與泡泡，成為手上難以忽視的存在。
具有非弧型擒縱叉的CO 406中置陀飛輪自動上鍊機芯，以47毫米面盤中的兩個箭頭分別只是了時鐘與分鐘；正中央的陀飛輪裝置並有著Corum經典的鑰匙圖案；表款大量運用了炭灰和淺灰色，但從細節處運用了Label Noir品牌愛用的螢光綠，畫龍點睛，全世界限量1只，價格店洽。
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