手上的小行星？Corum聯手Lab Noir獻Bubble 47陀飛輪

泡泡的存在，並非展示脆弱，而是提醒我們珍惜時間，保握稍縱即逝的當下。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）與Label Noir合作，推出一款Bubble 47 X Label Noir聯名表款，奇幻的視覺折射效果，宛如帶來一顆手腕上的小行星。

Label Noir原本是來自瑞士的改裝表品牌，由於以「黑（Noir）」之名，經過Label Noir「經手」的表款悉數換上了酷黑視覺，無論是鑲上彩色寶石的勞力士、具有大力水手圖案的Reseroir、或是三針一線設計的Louis Erard，都是Label Noir的傑出之作。

而本次Corum與Label Noir的合作則帶來一款全球限量一只、收藏家等級的的Bubble 47中置陀飛輪。陀飛輪的裝置完全佔據了表面中央、成為表款焦點，加上Bubble系列使用具有明顯弧度、宛如泡泡的藍寶石水晶玻璃，讓陀飛輪與泡泡，成為手上難以忽視的存在。