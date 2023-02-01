香奈兒殿堂經典 斜紋軟呢Tweed Couture項鍊納永恆典藏

無庸置疑，斜紋軟呢是香奈兒（CHANEL）最具代表性的風格元素之一。這個在1920年代進入香奈兒品牌設計語彙的獨特素材，將女性從服裝束縛解放、讓行動自如，至今成為品牌的靈魂標誌。2020年，香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau採用珍貴的金質與寶石為材質，巧妙織就45件獨特非凡的的高級珠寶「TWEED DE CHANEL」系列，致敬這款經典布料、也為品牌的珠寶創作譜寫全新篇章。2023年，為迎接結合全新寶石編織與經典刺繡圖騰的最新「TWEED DE CHANEL」頂級珠寶即將面世，香奈兒頂級珠寶工坊特別耗時2年以上的時間，重新訂製2020年系列中最具代表性的「Tweed Couture」項鍊，並交由香奈兒文化資產（Patrimoine）部門納為典藏，與N°5頂級珠寶系列中的集大成之作55.55項鍊，一同成為象徵品牌精湛創意與珠寶工藝之永恆見證。

●挑戰極致工藝

「最大的挑戰是確保作品與原版項鍊完全相同！」香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau表示，因為2020年發表的Tweed Couture項鍊已經售出，因此決定重新製一條完全相同的作品以納入典藏，「Tweed Couture項鍊是此頂級珠寶系列中最具野心的作品。項鍊將不同切割形式的鑽石仔細排列，形成華麗璀璨的斜紋軟呢編織紋理；金質結構全面運用鉸接工藝，使作品如布料般輕靈柔軟。2020年當時遇到的工藝挑戰也幾乎都在這一件作品上出現。」

秉持CHANEL Lesage刺繡工坊製作斜紋軟呢高級訂製服之精神，當時，在2020年系列中整體著重於真實呈現斜紋軟呢的獨有特色：在設計繁複細膩、呼應布料的豐富質感的同時，盡可能保持輕盈、易於配戴？工匠在製作金屬框架時需縝密思考，盡可能減少金屬部件並運用精湛的鉸接技術和正面與背面單獨做工，創造彷如織物的結構和柔軟與舒適感受。

和原版Tweed Couture項鍊一樣，這條典藏的Tweed Couture項鍊也由香奈兒頂級珠寶工坊製作。工坊花超過超過一年半的時間搜羅撿選寶石、精心組合、由8位工匠參與製作、包含寶石鑲嵌及拋光工時逾3,000小時。為了實現完美柔軟度，項鍊共結合超過980個鉸接處，每一個鉸需耗時1小時才能組成完工。鑄模過程更需克服鉑金與玫瑰金硬度與特性的差異，最後才能結合鉑金、玫瑰金、粉紅藍寶石、養珠與各種不同花式切割鑽石，包含1顆重約10.20克拉枕形切割鑽石，完美交織出鑽石和珍珠色調呈現細膩變化。

●從蘇格蘭展開的時尚傳奇

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）與西敏公爵（Duke of Westminster）於1920年代墜入愛河。這對戀人曾數度造訪英格蘭與蘇格蘭之間的特威德河（River Tweed），香奈兒女士也從這位熱愛戶外活動的愛人身上，學會了穿著男士的斜紋軟呢獵裝外套。香奈兒女士不但是史上首位將Tweed斜紋軟呢用於女裝的設計師，更用心改造這種羊毛斜紋織物的厚重感，成為更為輕盈親膚、適合女性穿著的面料，並融入豐富的色彩變化。爾後，在每一季香奈兒高級訂製服系列與高級時裝系列皆能見到此布料以不同樣貌創新呈現。 嘉柏麗香奈兒穿著斜紋軟呢攝於Lochmore莊園。圖／香奈兒提供 Tweed Couture項鍊正式列入香奈兒文化資產部門典藏。圖／香奈兒提供 金質結構全面運用鉸接工藝，使作品如布料般輕盈柔軟，能完美貼合頸項。圖／香奈兒提供 香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau。圖／香奈兒提供 典藏項鍊結合980個鉸接處，每一個鉸需耗時1小時才能組成完工。圖／香奈兒提供 為了完美結合鉑金與玫瑰金，也是鑄模過程首要關鍵，鉑金製作講求細緻，只有少數鉑金鑄造工匠能符合品牌標準。圖／香奈兒提供 Tweed Couture項鍊中央點綴一顆重約10.20克拉的枕形切割鑽石。圖／香奈兒提供