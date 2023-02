4理由不意外！Tiffany聯手Nike現定Air Force 1和銀飾

Tiffany & Co.與Nike宣布聯名推出Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋款,以及衍生創作的限量版純銀配飾系列,將於3月7日全球同步上市。兩個品牌首次跨界合作,歡慶Air Force 1鞋款誕生40週年,而這次早已引起全球潮流人士的引頸期盼的聯名,是意外也不意外,怎麼說呢?

理由一:源自1967年的「運動底」

Tiffany曾經在去年二月和美式足球超級盃(Super Bowl)合作,與NFL、Wilson足球一同打造了一款Tiffany知更鳥藍的美式足球與冠軍金盃。事實上,Tiffany為美式足球打造獎盃的歷史源起於1967年,22英吋高、重約7磅的重量,是Tiffany、也是美式足球的榮耀。

理由二:超級金童也「石上」

不僅Tiffany早在1967年就為美式足球打造獎盃,足球明星Odell Beckham Jr也曾被拍到,穿上一身運動風外套,甚至別上了一枚Tiffany經典的、由珠寶詩人Jean Schlumberger設計的「石上鳥」胸針。胸針設計是有一只精雕的時尚小鳥停駐在一顆碩大的寶石上,也正是「石上鳥」的名稱由來,只見OBJ以黃色校園風外套搭配黃色球鞋、桃紅頭髮加上珠寶胸針,運動風格、閃耀珠寶?一拍即合啦!

理由三:「咖哩」大神也高舉

美式足球在台灣也許閱聽群眾不算最主流,但NBA就相對雅俗共賞。去年6月當金州勇士舉起總冠軍金盃時,原來這杯獎盃也出自Tiffany之手、大有來頭!事實上,過去50年來的NBA獎盃都出自Tiffany之手,全新設計的獎盃是由25純銀鍍24k黃金製成,高25.5英吋、重29磅,製造長達6個月之久,上方圓盤並銘記了歷年75只NBA總冠軍隊伍的字樣,相較於球員在場上的拼搏,這只NBA總冠軍金盃、同樣歷史感滿滿啊!

理由四:「知更鳥藍」Wilson籃球、美式足球太想要

其實除了為美式足球、NBA打造冠軍金盃,Tiffany也曾推出知更鳥藍色的Wilson籃球與Wilson美式足球,披上知更鳥藍色之後,為原本的運動風格沾染上時髦氣息,真的讓人更想要了啊!