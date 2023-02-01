4理由不意外！Tiffany聯手Nike現定Air Force 1和銀飾

Tiffany & Co.與Nike宣布聯名推出Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋款，以及衍生創作的限量版純銀配飾系列，將於3月7日全球同步上市。兩個品牌首次跨界合作，歡慶Air Force 1鞋款誕生40週年，而這次早已引起全球潮流人士的引頸期盼的聯名，是意外也不意外，怎麼說呢？

理由一：源自1967年的「運動底」

Tiffany曾經在去年二月和美式足球超級盃（Super Bowl）合作，與NFL、Wilson足球一同打造了一款Tiffany知更鳥藍的美式足球與冠軍金盃。事實上，Tiffany為美式足球打造獎盃的歷史源起於1967年，22英吋高、重約7磅的重量，是Tiffany、也是美式足球的榮耀。

理由二：超級金童也「石上」

不僅Tiffany早在1967年就為美式足球打造獎盃，足球明星Odell Beckham Jr也曾被拍到，穿上一身運動風外套，甚至別上了一枚Tiffany經典的、由珠寶詩人Jean Schlumberger設計的「石上鳥」胸針。胸針設計是有一只精雕的時尚小鳥停駐在一顆碩大的寶石上，也正是「石上鳥」的名稱由來，只見OBJ以黃色校園風外套搭配黃色球鞋、桃紅頭髮加上珠寶胸針，運動風格、閃耀珠寶？一拍即合啦！

理由三：「咖哩」大神也高舉

美式足球在台灣也許閱聽群眾不算最主流，但NBA就相對雅俗共賞。去年6月當金州勇士舉起總冠軍金盃時，原來這杯獎盃也出自Tiffany之手、大有來頭！事實上，過去50年來的NBA獎盃都出自Tiffany之手，全新設計的獎盃是由25純銀鍍24k黃金製成，高25.5英吋、重29磅，製造長達6個月之久，上方圓盤並銘記了歷年75只NBA總冠軍隊伍的字樣，相較於球員在場上的拼搏，這只NBA總冠軍金盃、同樣歷史感滿滿啊！

理由四：「知更鳥藍」Wilson籃球、美式足球太想要

其實除了為美式足球、NBA打造冠軍金盃，Tiffany也曾推出知更鳥藍色的Wilson籃球與Wilson美式足球，披上知更鳥藍色之後，為原本的運動風格沾染上時髦氣息，真的讓人更想要了啊！