把握清明請2休9！日韓賞櫻團費較春節降3成 詢問度暴增

2023年日韓賞櫻季即將到來，適逢清明連假4月1日至4月5日共5連休，且再請2天假就能連休9天。雄獅旅遊觀察，櫻花季日韓旅遊商品近日詢問度明顯提升，相較農曆春節暴增5至6倍，主因為清明連假團費價格相較農曆春節降幅達至少3成，不少企業奬旅或一般民眾都選在此時出發，預估今年將迎來一波賞櫻旅遊潮。

雄獅旅遊表示，為提供疫後全新的賞櫻體驗，該公司推薦日本、韓國6大「在地口袋名單」賞櫻秘境，更推出「熊本賞櫻包機」直飛日本九州，參觀震後重新對外開放的熊本城天守閣櫻花絕景，還能在舞鶴公園的櫻花樹下品嘗熊本熊便當、溫泉飯店內享用長腳蟹吃到飽等

雄獅旅遊指出，日本櫻花美景世界聞名，最具代表的就是河口湖「淺間神社」，賞櫻花林與富士山同框的難得美景；關西除了哲學之道、奈良東大寺外，也可以安排獨「大阪城御座船」，換個角度遊船賞護城河吉野櫻；北陸推薦富山朝日町的「舟川春日四重奏」，可同時看到雪山與櫻花、鬱金香、油菜花綻放的美景；九州則可到佐賀當地人的私藏賞櫻景點「松浦鐵道浦之崎站」。