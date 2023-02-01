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IU、凱特布蘭琪都上手！GUCCI發表全新賈姬包形象廣告
如果說2023年的今日是以網路名人為風向號召，1960、1970年代的政治名人，就是影響世界的重要舵手。古馳（GUCCI）推出Jackie 1961包款全新形象廣告，除邀請美國女演員達柯塔強森（Dakota Johnson）入鏡大秀全方位生活風格，更推出多色、GG帆布與珍稀皮革多種款式，展現出「賈姬包」一甲子不變的經典雋永。
由於曾為美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）所配戴，讓Jackie 1961包款瞬間成名、歷久不衰。包款特色是具有圓弧的半月型輪廓，可手提或置於腋下的多重使用方式，輕快也富行動力，除了在1990年代「重開機」、為當時品牌創意總監Tom Ford重新演繹上市，近年包含凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、韓國國民女神IU李知恩、中國女星楊冪都曾在公開場合造型使用，演繹出優雅、輕便、日常隨興的不同風格。
新發表的Jackie 1961包款形象廣告則以美國女演員達柯塔強森（Dakota Johnson）的一日生活為風格示範，只見她時而身著瑜伽服、手捲瑜珈墊，有時則跟友人一同在街邊用餐，或沐浴在陽光下採買一日的新鮮芬芳，但全數皆提取使用了不同色彩、材質的Jackie 1961包款，展現無違和的時尚0死角造型。
新款Jackie 1961包款共有迷你、小型和中型三種尺寸，並將搭配天然紋理、漆皮或特殊珍貴皮革。整體包款維持經典的圓弧線條，而無論尺寸或皮革種類，悉數使用具搶眼造型與存在感的金屬管狀彈簧鎖，時髦俐落。包款入門價約自79,000元至82,300元不等，珍稀皮革如鱷魚皮則上看63萬6,400元。想成為第一夫人相當困難，入手一顆「第一夫人」包款？這便相對輕鬆。
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