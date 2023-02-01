IU、凱特布蘭琪都上手！GUCCI發表全新賈姬包形象廣告

如果說2023年的今日是以網路名人為風向號召，1960、1970年代的政治名人，就是影響世界的重要舵手。古馳（GUCCI）推出Jackie 1961包款全新形象廣告，除邀請美國女演員達柯塔強森（Dakota Johnson）入鏡大秀全方位生活風格，更推出多色、GG帆布與珍稀皮革多種款式，展現出「賈姬包」一甲子不變的經典雋永。

由於曾為美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）所配戴，讓Jackie 1961包款瞬間成名、歷久不衰。包款特色是具有圓弧的半月型輪廓，可手提或置於腋下的多重使用方式，輕快也富行動力，除了在1990年代「重開機」、為當時品牌創意總監Tom Ford重新演繹上市，近年包含凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、韓國國民女神IU李知恩、中國女星楊冪都曾在公開場合造型使用，演繹出優雅、輕便、日常隨興的不同風格。

新發表的Jackie 1961包款形象廣告則以美國女演員達柯塔強森（Dakota Johnson）的一日生活為風格示範，只見她時而身著瑜伽服、手捲瑜珈墊，有時則跟友人一同在街邊用餐，或沐浴在陽光下採買一日的新鮮芬芳，但全數皆提取使用了不同色彩、材質的Jackie 1961包款，展現無違和的時尚0死角造型。