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IU、凱特布蘭琪都上手！GUCCI發表全新賈姬包形象廣告

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Jackie 1961淺藍色皮革迷你肩背包，79,000元。圖／GUCCI提供
Jackie 1961淺藍色皮革迷你肩背包，79,000元。圖／GUCCI提供

如果說2023年的今日是以網路名人為風向號召，1960、1970年代的政治名人，就是影響世界的重要舵手。古馳（GUCCI）推出Jackie 1961包款全新形象廣告，除邀請美國女演員達柯塔強森（Dakota Johnson）入鏡大秀全方位生活風格，更推出多色、GG帆布與珍稀皮革多種款式，展現出「賈姬包」一甲子不變的經典雋永。

由於曾為美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）所配戴，讓Jackie 1961包款瞬間成名、歷久不衰。包款特色是具有圓弧的半月型輪廓，可手提或置於腋下的多重使用方式，輕快也富行動力，除了在1990年代「重開機」、為當時品牌創意總監Tom Ford重新演繹上市，近年包含凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、韓國國民女神IU李知恩、中國女星楊冪都曾在公開場合造型使用，演繹出優雅、輕便、日常隨興的不同風格。

新發表的Jackie 1961包款形象廣告則以美國女演員達柯塔強森（Dakota Johnson）的一日生活為風格示範，只見她時而身著瑜伽服、手捲瑜珈墊，有時則跟友人一同在街邊用餐，或沐浴在陽光下採買一日的新鮮芬芳，但全數皆提取使用了不同色彩、材質的Jackie 1961包款，展現無違和的時尚0死角造型。

新款Jackie 1961包款共有迷你、小型和中型三種尺寸，並將搭配天然紋理、漆皮或特殊珍貴皮革。整體包款維持經典的圓弧線條，而無論尺寸或皮革種類，悉數使用具搶眼造型與存在感的金屬管狀彈簧鎖，時髦俐落。包款入門價約自79,000元至82,300元不等，珍稀皮革如鱷魚皮則上看63萬6,400元。想成為第一夫人相當困難，入手一顆「第一夫人」包款？這便相對輕鬆。

Jackie 1961白色皮革迷你肩背包，79,000元。圖／GUCCI提供
Jackie 1961白色皮革迷你肩背包，79,000元。圖／GUCCI提供
除了一般材質，特殊皮革如蟒蛇皮、鱷魚皮、拼接樣式的Jackie 1961包款，也將成為派對上的人氣焦點。。圖／GUCCI提供
除了一般材質，特殊皮革如蟒蛇皮、鱷魚皮、拼接樣式的Jackie 1961包款，也將成為派對上的人氣焦點。。圖／GUCCI提供
IU以白襯衫、丹寧長褲搭配Jackie 1961白色迷你型包款，展現鄰家女孩的親切隨興。圖／GUCCI提供
IU以白襯衫、丹寧長褲搭配Jackie 1961白色迷你型包款，展現鄰家女孩的親切隨興。圖／GUCCI提供
Jackie 1961黃色鱷魚皮迷你肩背包，63萬6,400元。圖／GUCCI提供
Jackie 1961黃色鱷魚皮迷你肩背包，63萬6,400元。圖／GUCCI提供
達珂塔強生（Dakota Johnson）先前變在IG秀出一系列穿搭，並以運動輕裝搭配GUCCI Jackie 1961包款，大受好評。圖／GUCCI提供
達珂塔強生（Dakota Johnson）先前變在IG秀出一系列穿搭，並以運動輕裝搭配GUCCI Jackie 1961包款，大受好評。圖／GUCCI提供
凱特布蘭琪（Cate Blanchett）也曾搭配Jackie 1961貓款，搭配上「貓眼」形太陽眼鏡，十足1970風格。圖／GUCCI提供
凱特布蘭琪（Cate Blanchett）也曾搭配Jackie 1961貓款，搭配上「貓眼」形太陽眼鏡，十足1970風格。圖／GUCCI提供
Jackie 1961經典Logo小型肩背包，82,300元。圖／GUCCI提供
Jackie 1961經典Logo小型肩背包，82,300元。圖／GUCCI提供
新款Jackie 1961包款將有三種不同尺寸，並將搭配天然紋理、漆皮或特殊珍貴皮革，氣質多變。圖／GUCCI提供
新款Jackie 1961包款將有三種不同尺寸，並將搭配天然紋理、漆皮或特殊珍貴皮革，氣質多變。圖／GUCCI提供
在新發表的形象廣告中，無論晚宴派對、日常生活，達珂塔強生都能以一顆Jackie 1961包款，展現時尚0死角。圖／GUCCI提供
在新發表的形象廣告中，無論晚宴派對、日常生活，達珂塔強生都能以一顆Jackie 1961包款，展現時尚0死角。圖／GUCCI提供

美國 第一夫人

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