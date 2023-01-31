台灣燈會現場限定「超潮隱藏燈款」快收 還推8款免費LINE貼圖

期盼已久的2023台灣燈會將於明天（2月1日）開始試營運，今年台灣燈會首次推出23款官方周邊商品，在燈會期間（2月1日至2月19日）於台北松菸及信義香堤大道開設實體據點販售，現場也將推出隱藏限定款「迷霧黑色款兔耳燈」及相關優惠，歡迎大眾來台北和「光源兔」一起逛燈會。

為了讓民眾沉浸於燈會饗宴，北市府與電商平台Pinkoi合作，以今年燈會主題「光源台北」為發想，打造可愛又吸睛的「光源兔」系列周邊商品，在官方授權電商通路Pinkoi「2023台灣燈會周邊商品販售專區」開賣之後，包含詢問度超高的「兔耳燈」、「光源兔吸鐵兔玩偶」等商品，已成為網路熱門話題。

台灣燈會期間，官方周邊商品將在台北松菸、信義香堤大道的實體據點販售，更加碼推出隱藏版「光源兔壓克力鑰匙圈」。圖／台灣燈會、Pinkoi提供 台灣燈會期間，官方周邊商品將在台北松菸、信義香堤大道的實體據點販售，更加碼推出隱藏版「光源兔壓克力鑰匙圈」。圖／台灣燈會、Pinkoi提供

台灣燈會期間，官方周邊商品也將在台北松菸、信義香堤大道的實體據點販售，更加碼推出隱藏版「迷霧黑色款兔耳燈」及「光源兔壓克力鑰匙圈」，其中「迷霧黑色款兔耳燈」為現場限量販售，除現場可以購買外，也可透過Pinkoi網路平台線上預約。「迷霧黑色款兔耳燈」的半透明黑色耳朵搭配全黑點點設計，呈現帥氣的時尚潮流風格，售價299元。

台灣燈會現場限量販售的「迷霧黑色款兔耳燈」，售價299元，也可透過Pinkoi網路平台線上預約。圖／台灣燈會、Pinkoi提供 台灣燈會現場限量販售的「迷霧黑色款兔耳燈」，售價299元，也可透過Pinkoi網路平台線上預約。圖／台灣燈會、Pinkoi提供

為了方便逛展民眾在每個展區都能輕鬆購買燈會商品，今年台灣燈會特別與7-ELEVEN合作販售「未來炫彩款兔耳燈」、「光源兔玩偶吸鐵燈」、「光源兔壓克力鑰匙圈」、「光源兔經典滿版防潑水自動摺疊傘 - hahababy聯名款」等4款周邊商品，2月3日起將於燈會展區周邊24間燈區7-ELEVEN指定門市開始販售。

台灣燈會的「光源兔」以燈會主題「光源台北」為發想，光源兔的3隻耳朵設計呼應「光」字上的3筆，象徵著「光」，奇特造型深受喜愛，燈會還推出8款光源兔免費LINE貼圖，2月18日前可免費下載使用。

2023台灣燈會推出8款光源兔免費LINE貼圖，2月18日前可免費下載使用。圖／台灣燈會、Pinkoi提供