補班小確幸！萊爾富限時推「大杯特濃美式咖啡買15送15」

配合今年春節10天連假，1月27日改為調整放假，並將於本周六（2月4日）進行補班。為撫慰補班族的憂鬱心情，萊爾富即日起至2月7日於門市與Hi-Life VIP App內的「整買零取」同步推出Hi Café大杯系列的特濃美式咖啡同品項買15送15、特濃拿鐵咖啡同品項買15送10的優惠活動，幫補班族加油打氣。

萊爾富即日起至2月7日於萊爾富門市與Hi-Life VIP App內的「整買零取」同步推出Hi Café大杯系列的特濃美式咖啡同品項買15送15、特濃拿鐵咖啡同品項買15送10的優惠活動，包含大杯冰／熱特濃美式咖啡（售價55元）與大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡（售價65元），最低下殺5折，等於單杯特濃美式咖啡不到28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要39元，不僅可透過紙本券寄杯或選擇存入Hi-Life VIP App內寄杯，還可跨店領取或轉贈親友共享，划算又便利，可兌換天數高達180天。

迎接新春開工新氣象，萊爾富也將補班日最受歡迎的現煮咖啡打造成「Hi Café模型紀念車」，攜手Tiny台灣微影合作推出超商獨家「Hi Café模型紀念車」，將於2月1日上午10點起於Hi-Life VIP App正式開賣，全台限量3,000台，每個會員帳號限購3台，售完為止。

萊爾富看好會員經濟，繼2020年10月推出限量300台的「萊爾富30週年紀念模型車」與去年3月推出限量3,000台的「會員5周年紀念模型車」，一開賣即熱銷完售，今年更將超商熱門商品Hi Café現煮咖啡融入模型紀念車的設計。萊爾富表示，今年是第三度攜手Tiny台灣微影合作推出超商獨家模型紀念車，「Hi Café模型紀念車」不僅比前兩台模型紀念車更大台，還採用了ISUZU N Series車款為主題，打造1：64「Hi Café模型紀念車」，加上細緻仿真的外觀，打造出可開式的後車廂門，並以萊爾富的英文名稱Hi-Life簡稱HL與2023年度巧妙結合，打造2023年限定專屬的紀念車牌「HL-2023」。