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買杜拜機票、送星飯店一晚住宿 阿聯酋航空拋限時優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
阿聯酋航空限時優惠來了！購票即享杜拜棕櫚島費爾蒙特飯店免費住宿。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空限時優惠來了！購票即享杜拜棕櫚島費爾蒙特飯店免費住宿。圖／阿聯酋航空提供

阿聯酋航空再度推出限時優惠。即日起至2023年2月13日，凡透過阿聯酋航空官網及旅行社購買杜拜來回機票，或於杜拜轉機停留的頭等艙與商務艙旅客，僅需於抵達前72小時完成預定，即可免費入住棕櫚島費爾蒙特飯店一晚，盡情享受杜拜的冬季暖陽。

以杜拜著名的朱美拉棕櫚島命名，棕櫚島費爾蒙特飯店設有381間豪華客房及套房，旅客可俯瞰令人屏息的阿拉伯灣、欣賞杜拜天際線，還可在10家餐廳及酒吧品嘗世界級美饌，是情侶及家庭出遊的度假首選。3至15歲的孩童旅客，還可至Fairmont Falcons Kids’Club參與多樣活動；想放鬆休息的旅客，則可在豪華的Willow Stream水療中心享受各式療程。此外，飯店也設有四個戶外溫水游泳池、私人沙灘與健身房，可以輕鬆度假。

棕櫚島費爾蒙特飯店距離杜拜國際機場僅25分鐘車程，旅可也能順訪迷人的杜拜碼頭及其他知名景點。若想留宿可查：https://www.fairmont.com/palm-dubai/

此外，目前進行中的My Emirates Pass，只要是飛往杜拜或於杜拜停留的旅客，出示阿聯酋航空登機證及有效身份證明，即可在杜拜及阿拉伯聯合大公國境內數百家零售商店、餐廳、熱門休閒觀光景點及豪華Spa中心享受超值優惠。相關資訊可查：https://www.emirates.com/tw/chinese/experience/my-emirates-pass/

阿聯酋航空忠誠計劃Skywards會員，也可在阿拉伯聯合大公國境內消費時賺取哩程數，並兌換獎勵機票、機票升等、音樂會及體育賽事門票。阿聯酋航空Skywards相關資訊可查：https://www.emirates.com/tw/chinese/skywards/

目前，阿聯酋航空已恢復營運至六大洲130多個城市，每日提供一班台北—杜拜直飛航班。

杜拜 阿聯酋 機票

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