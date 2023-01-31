快訊

胡歌前女友是她們！ 提到摯愛前任拭淚難忘：她真的是很好

逢甲大學證實修正論文通過審核 許淑華確定保住碩士學位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

施柏宇也著用！Balenciaga重量級3XL新鞋預告二月上市

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
3XL Sneaker運動鞋斑駁、泥濘的印象，仿若將近年流行的醜時尚與懷舊老爹鞋，推向全新層次。圖／Balenciaga提供
3XL Sneaker運動鞋斑駁、泥濘的印象，仿若將近年流行的醜時尚與懷舊老爹鞋，推向全新層次。圖／Balenciaga提供

新年到，換上一雙新鞋、也象徵走一條新的路，走向全新未來。Balenciaga預告將在二月底發表23夏季重量級鞋款——3XL Sneaker運動鞋，除了展現厚重、結構強烈的運動風格，並有人氣男星施柏宇搶先試穿，為近年流行的「老爹鞋」強勢再進化。

去年10月時發表的2023夏季Balenciaga 3XL Sneaker運動鞋款，一向是品牌的超熱門單品。日前施柏宇與柯佳嬿、許光漢一同前往韓國宣傳「想見你」時，便曾在機場被拍到身穿格紋長袖襯衫、毛帽、灰色長褲並搭配腳上的3XL鞋款，意外成為全身的造型亮點。

原來新款的3XL Sneaker運動鞋透過多片拼接的科技網眼布，以漸層、具有加寬與後跟加長的輪廓為特色，同時鞋身前段側邊再裝飾以鞋帶，無機能、「小耍廢」的裝飾卻成為鞋款另類特色，同時顛覆了時尚與精緻的制式等號。

23夏季3XL Sneaker運動鞋將帶來包含黑、紅、深灰、白、黃等多款配色，訂價皆為34,650元，預計將在2月20日起於品牌官網、台北微風信義與台中新光三越搶先販售，並於3月初在全台專賣店全面引進。

3XL Sneaker黃色款，34,650元。圖／Balenciaga提供
3XL Sneaker黃色款，34,650元。圖／Balenciaga提供
新款3XL Sneaker運動鞋使用了多片拼接的科技網眼布，並以漸層、具加寬與後跟加長的輪廓為結構特色。圖／Balenciaga提供
新款3XL Sneaker運動鞋使用了多片拼接的科技網眼布，並以漸層、具加寬與後跟加長的輪廓為結構特色。圖／Balenciaga提供
3XL Sneaker黑色款，34,650元。圖／Balenciaga提供
3XL Sneaker黑色款，34,650元。圖／Balenciaga提供
除了大秀機場時尚，施柏宇也在IG秀出換上Balenciaga 3XL鞋款的街拍風格示範。圖／翻攝自 IG
除了大秀機場時尚，施柏宇也在IG秀出換上Balenciaga 3XL鞋款的街拍風格示範。圖／翻攝自 IG
3XL Sneaker金色款，34,650元。圖／Balenciaga提供
3XL Sneaker金色款，34,650元。圖／Balenciaga提供
3XL Sneaker仿舊款，34,650元。圖／Balenciaga提供
3XL Sneaker仿舊款，34,650元。圖／Balenciaga提供
日前施柏宇前往韓國宣傳時，便曾在機場拍到身穿格紋長袖襯衫、毛帽、灰色長褲並搭配腳上的Balenciaga 3XL鞋款。圖／翻攝自 IG @ patrick8589、Balenciaga提供（合成圖）
日前施柏宇前往韓國宣傳時，便曾在機場拍到身穿格紋長袖襯衫、毛帽、灰色長褲並搭配腳上的Balenciaga 3XL鞋款。圖／翻攝自 IG @ patrick8589、Balenciaga提供（合成圖）

品牌 微風

延伸閱讀

柯佳嬿吳慷仁「模仿犯」忙破案 吃火鍋配凶案照

「想見你」將破1.2億台幣 許光漢立約達這件事飛南韓

許光漢、柯佳嬿雙雙現身韓國機場　粉絲狂尖叫

「想見你」過年前票房破億 加映8分鐘彩蛋犒賞影迷

相關新聞

施柏宇也著用！Balenciaga重量級3XL新鞋預告二月上市

新年到，換上一雙新鞋、也象徵走一條新的路，走向全新未來。Balenciaga預告將在二月底發表23夏季重量級鞋款——3X...

Grand Seiko推出限定紀念腕表 岩手山美景躍上表面玩家必收！

屢屢能創造話題的Grand Seiko在新年到來，推出兩款限定腕表，藉以紀念9S機芯問世25周年。於是再度以品牌雫石高級時計工坊所在地附近的岩手山為題材，來設計表款，採取限量銷售，必定又是玩家們瞄準目標。

FENDI 23巴黎春夏訂製大秀「內外翻轉」 仙氣領域全展開

輕快與盛裝不盡然是天秤的兩極，然昇華則肯定會是當代由心靈以致外在的雙重渴望。FENDI甫於日前發表了春夏2023高級訂製...

新娘抱接吻！遠雄廣場辦情人節接吻抱抱大賽 看誰黏最久

西洋情人節約半個月來到，新北市汐止遠雄廣場今天宣布將舉辦「百人情侶接吻抱抱大賽」，憑2月iFG遠雄廣場發票不限金額1張即...

一卡通推漫威英雄造型卡 除了雷神之鎚還有這些道具

一卡通又推出新作，繼去年與迪士尼合作推出一系列史迪奇及TUSM TUSM造型卡創下銷售佳績，今再宣布推出首款漫威英雄系列...

情人節神助攻！7-ELEVEN推消費滿額獨家加碼抽「金莎大水晶球」

夢幻水晶球又來了！每到情人節前夕，7-ELEVEN都會打造在地最大的送禮選物平台，幫情侶戀情加溫、為曖昧中的男女神助攻。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。