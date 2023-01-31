施柏宇也著用！Balenciaga重量級3XL新鞋預告二月上市

新年到，換上一雙新鞋、也象徵走一條新的路，走向全新未來。Balenciaga預告將在二月底發表23夏季重量級鞋款——3XL Sneaker運動鞋，除了展現厚重、結構強烈的運動風格，並有人氣男星施柏宇搶先試穿，為近年流行的「老爹鞋」強勢再進化。

去年10月時發表的2023夏季Balenciaga 3XL Sneaker運動鞋款，一向是品牌的超熱門單品。日前施柏宇與柯佳嬿、許光漢一同前往韓國宣傳「想見你」時，便曾在機場被拍到身穿格紋長袖襯衫、毛帽、灰色長褲並搭配腳上的3XL鞋款，意外成為全身的造型亮點。

原來新款的3XL Sneaker運動鞋透過多片拼接的科技網眼布，以漸層、具有加寬與後跟加長的輪廓為特色，同時鞋身前段側邊再裝飾以鞋帶，無機能、「小耍廢」的裝飾卻成為鞋款另類特色，同時顛覆了時尚與精緻的制式等號。