聽新聞
test
0:00 / 0:00
施柏宇也著用！Balenciaga重量級3XL新鞋預告二月上市
新年到，換上一雙新鞋、也象徵走一條新的路，走向全新未來。Balenciaga預告將在二月底發表23夏季重量級鞋款——3XL Sneaker運動鞋，除了展現厚重、結構強烈的運動風格，並有人氣男星施柏宇搶先試穿，為近年流行的「老爹鞋」強勢再進化。
去年10月時發表的2023夏季Balenciaga 3XL Sneaker運動鞋款，一向是品牌的超熱門單品。日前施柏宇與柯佳嬿、許光漢一同前往韓國宣傳「想見你」時，便曾在機場被拍到身穿格紋長袖襯衫、毛帽、灰色長褲並搭配腳上的3XL鞋款，意外成為全身的造型亮點。
原來新款的3XL Sneaker運動鞋透過多片拼接的科技網眼布，以漸層、具有加寬與後跟加長的輪廓為特色，同時鞋身前段側邊再裝飾以鞋帶，無機能、「小耍廢」的裝飾卻成為鞋款另類特色，同時顛覆了時尚與精緻的制式等號。
23夏季3XL Sneaker運動鞋將帶來包含黑、紅、深灰、白、黃等多款配色，訂價皆為34,650元，預計將在2月20日起於品牌官網、台北微風信義與台中新光三越搶先販售，並於3月初在全台專賣店全面引進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言